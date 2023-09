Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Da sei mesi a questa parte, tra i villaggi di Königsborn e Heyrothsberge, nella Germania nord-occidentale, vengono ritrovati panini abbandonati in un particolare tratto di strada, apparentemente gettati dallo stesso autista. La gente del posto è ovviamente incuriosita dall'accaduto

Negli ultimi sei mesi, un curioso incidente si è ripetuto sull'autostrada B184 nei pressi della città tedesca di Magdeburgo, capitale dello stato della Sassonia-Anhalt.

Con inquietante regolarità, sul ciglio della strada sono apparsi dei panini abbandonati, quelli che i tedeschi chiamano "Butterbrot", apparentemente gettati dallo stesso autista non identificato.

Per i testimoni di questo piccolo ma sconcertante incidente, non c'è dubbio che il cosiddetto lanciatore di panini sia sempre la stessa persona. I panini si trovano sempre tra i villaggi di Königsborn e Heyrothsberge e sono sempre avvolti in carta stagnola.

A cambiare è invece il contenuto dei panini, decisamente più vario.

Secondo la stampa locale a volte sono farciti con formaggio, altre volte con salame o con salsicce. A volte poi vengono ritrovati intonsi e altre volte addentati.

A volte i panini intatti sono stati trovati nei giardini privati delle persone, aumentando la rabbia dei residenti nei confronti dell'anonimo lanciatore, che "colpisce" sempre nei giorni feriali e prima delle 6 del mattino, il che fa pensare che stia andando al lavoro.

Holger Becker, il 59enne presidente della squadra di calcio di Heyrothsberge, ha dichiarato alla rivista tedesca Bild che i panini scartati finiscono spesso sul loro campo, aggiungendo lavoro ai volontari che devono ripulirlo.

"Qui facciamo tutto su base volontaria e ci occupiamo noi stessi della manutenzione", ha detto. "È molto fastidioso per noi".

Mentre alcune persone sono chiaramente frustrate per il continuo abbandono di rifiuti, il mistero del lancio dei panini ha affascinato anche qualche esperto che si è interrogato sul perché qualcuno possa fare una cosa del genere.

Anke Precht, psicologa, ha detto alla Bild che è possibile che l'autista abbia ricevuto il panino da qualcun altro, forse una persona cara, anche se in realtà non ha gradito lo spuntino. L'autista potrebbe aver perso l'occasione di dire all'altra persona che il panino non era di suo gradimento e ora deve convivere con le conseguenze di questo malinteso.

Ma la gente del posto rimane perplessa: un residente del villaggio di Königsborn, Thomas Wilk, ha dichiarato alla rivista: "Perché permettono a qualcuno di fare i panini se non vogliono mangiarli?".

Infine, non è solo la gente del posto a essere infastidita dal lancio di panini.

Gettare rifiuti da un'auto in corsa è un reato nello stato tedesco della Sassonia-Anhalt. Ciò significa che, se mai venisse individuato, l'anonimo autista potrebbe dover affrontare non solo la rabbia degli abitanti del luogo, ma anche una multa fino a 400 euro.