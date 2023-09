La nuova tecnologia, sviluppata da una start up danese, consente di individuare gli incendi in tempi rapidissimi, grazie ad una termocamera, e quindi velocizzare gli interventi sul posto dei Vigili del Fuoco

Novità tecnologiche dalla Danimarca.

La start up danese Robotto ha sviluppato un drone con intelligenza artificiale che va...alla ricerca di incendi.

il drone è progettato, infatti, per tracciare e monitorare gli incendi in tempo reale.

Per dimostrare la tecnologia, Robotto ha portato uno dei suoi droni in una area boscosa alla periferia della città danese di Aalborg, nello Jutland.

Il drone decolla e vola in autonomia, perlustrando metodicamente un'area predefinita.

In pochi minuti l’intelligenza artificiale del drone ha identificato un piccolo incendio scoppiato in un campeggio.

Il drone ha una termocamera che invia i dati a un’unità di elaborazione di IA e, a quel punto, in anticipo, possono intervenire i Vigili del Fuoco.

Il drone pronto ad entrare in azione. ROBOTTO

La tecnologia è stata creata nel 2018, quando i fondatori della startup Robotto hanno assistito ad enormi incendiin Grecia, Svezia e California.

Spiega Kenneth Richard Geipel, cofondatore e CEO di Robotto:

""In genere, quando i pompieri intervengono in un incendio, si affidano a mappe degli incendi vecchie di 12 ore o, nei casi peggiori, a mappe degli incendi vecchie addirittura di 24 ore! Ciò significa che ogni volta che escono per un'operazione, devono prima ottenere una visione d'insieme della situazione, e solo dopo occuparsi della vera e propria lotta contro il fuoco. Nelle primissime fasi di un incendio, quei primi momenti sono fondamentali per garantire che gli incendi finiscano fuori controllo. Con la nostra tecnologia, i Vigili del Fuoco possono avere una panoramica istantanea di dove si trova l'incendio, quando è grando, dove è maggiormente intenso, in modo da ottimizzare le risorse per l'intervento di spegnimento".

Kenneth Richard Geipel con la sua "creatura". Screenshot AP Video

La tecnologia di Robotto è già nelle mani dell’unità antincendio d’élite GRAF della Catalogna, che ha contribuito a testare i droni.

"In tutto il mondo, vediamo i servizi di emergenza arrivare alla consapevolezza che non possono semplicemente gettare risorse, manodopera o elicotteri", afferma Geipel,il CEO di Robotto..

“L’estate scorsa, in realtà, la Turchia ha semplicemente esaurito le sue risorse aeree per tenere il passo con tutti gli incendi in corso. Quindi", conclude Greipel, "lo consideriamo sicuramente un mercato in cui possiamo entrare e aiutare i Vigili del Fuoco ad assicurarsi di avere un occhio tecnologico su tutto ciò che accade",