Di due miliardi di bambini in tutto il mondo, solo il 25% - rappresentato da 60 paesi su 200 - potrà godere di uno sviluppo effettivo, entro il 2030. L'allarme dell'Unicef: "I nostri 17 obiettivi sono molto in ritardo"

Due terzi degli obiettivi globali per il benessere dei bambini non sono al passo con i tempi: è il risultato del nuovo report dell'Unicef, presentato all'Assemblea Generale dell'Onu.

Poiché il 2023 segna la metà del percorso verso i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (17 Goals of Sustainable Development) del 2030, stabiliti dalle Nazioni Unite, l’Unicef afferma che, se non ci saranno progressi, solo 60 Paesi - che ospitano appena il 25% della popolazione infantile mondiale - raggiungerànno i loro obiettivi, lasciando indietro ben oltre un miliardo e mezzo di bambini in altri 140 Paesi.

