Unicef: cala la fiducia nei vaccini per i bimbi

Di Euronews

Effetto no-vax, oltre il Covid. Cala la fiducia nei vaccini per i bambini: durante la pandemia, tra il 2019 e il 2021, la percezione dell'importanza della profilassi si è ridotta in quasi tutti i Paesi presi in considerazione nel rapporto Unicef.

Sessantasette milioni di bimbi in quel periodo non hanno fatto l'iniezione, uno su cinque, giù la protezione contro il morbillo, e anche in Italia si è avuta una riduzione significativa: la copertura è passata dal 92,1 all'85,5 per cento. Ma, tra gli under 35, la diminuzione è stata ancora maggiore. In particolare, sette ragazze su otto sono risultate non protette dal papilloma virus. Ma, sostiene l'Unicef, ogni euro investito in vaccini ha un ritorno di 26 volte superiore in termini di sicurezza, malattie e morti evitabili.