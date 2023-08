Le fiamme hanno attanagliato l'edificio dove secondo le autorità risiedevano in modo "informale" almeno 200 persone senza fissa dimora. Non si conosce il numero preciso dei residenti e le autorità sono convinte che il bilancio delle vittime continuerà a salire

Un incendio ha squarciato un edificio a Johannesburg causando la morte di almeno 58 persone. I servizi di emergenza hanno dichiarato, nella giornata del 31 agosto, che lo stabile era stato occupato da alcune persone senzatetto.

Il portavoce Robert Mulaudzi ha dichiarato che altre 50 persone sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato all'alba. Ha detto che il bilancio delle vittime potrebbe ancora aumentare in quello che ha descritto come un "insediamento informale".

"In 20 anni di servizio non mi sono mai imbattuto in una cosa del genere", ha detto Mulaudzi.

È in corso un'operazione di ricerca e recupero e i vigili del fuoco si stanno muovendo nell'edificio, ha detto Mulaudzi. La squadra ha estratto finora 58 corpi, ha detto, aggiungendo che altri potrebbero essere intrappolati all'interno.

Almeno un bambino era tra i morti.

Mulaudzi ha detto che i senzatetto si sono trasferiti nell'edificio senza un contratto di locazione formale. Ha detto che questo ha reso difficile la ricerca nell'edificio. Secondo i testimoni, nell'edificio potrebbero vivere fino a 200 persone.

Le autorità hanno dichiarato che l'incendio è stato in gran parte spento, ma il fumo continua a fuoriuscire dalle finestre dell'edificio annerito in centro. Da alcune finestre pendevano anche fili di lenzuola e altri materiali. Non era chiaro se le persone le avessero usate per cercare di sfuggire all'incendio o se stessero cercando di salvare i propri beni.