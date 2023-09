Caduto mentre faceva jogging. Il cancelliere ha postato la foto su X e ha detto: "Non vedo l'ora che arrivino i meme"

Un pirata di nome Olaf Scholz. Il cancelliere tedesco ha sfoggiato su X una benda nera sull'occhio destro, giorni dopo aver subito un incidente mentre faceva jogging, anticipando con umorismo i commenti sul suo aspetto.

PUBBLICITÀ

"Aspetto con impazienza i meme", ha scritto nella didascalia del post, che dopo un'ora contava già più di 14mila like e 3mila risposte. E come prevedebile, i meme non hanno tardato ad arrivare.

Dal Governo hanno voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute. "Sta bene, date le circostanze. Abbiamo appena pubblicato una foto sui social media in modo che tutti possano abituarsi al suo aspetto nelle prossime settimane. Stamattina era di buon umore, ma sembra ancora un po' malconcio. Parteciperà comunque a tutti gli appuntamenti previsti", ha detto il portavoce del governo Steffen Hebestreit.