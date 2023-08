Record di sbarchi, tra sabato e domenica, sull'isola di Lampedusa. Appello del Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, alle Ong: "Non possiamo accogliere altri migranti". Già avviato il trasferimento della maggior parte degli ospiti del centro di accoglienza di Lampedusa

Ad un certo punto, si sono contati 4.121 migranti e rifugiati nell'hotspot di Lampedusa, che ha rischiato il collasso per l'ennesima volta.

La statistica precisa: venerdì sono arrivati sull'isola 1.918 persone in 65 diversi sbarchi e altre 1.798 persone in 45 sbarchi sono approdati a Lampedusa sabato, prima dello scoccare della mezzanotte di domenica.

Un record: mai cosi tanti soccorsi e mai cosi tanti migranti.

La maggior parte dei profughi ha detto d'essere salpati da Sfax, solo due gruppi sarebbero partiti da Mahdia e uno da Susa, in Tunisia.

"Lampedusa non può più accogliere profughi", ha dichiarato il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, in merito alle polemiche sorte dopo l'assegnazione al porto di Genova della nave Ocean Viking, dell'Ong "SOS Mediterranée", con 438 migranti a bordo.

"Il messaggio che è importante che le Ong comprendano è che non farle attraccare a Lampedusa non significa voler fare loro un danno o creare ulteriori problemi. Significa soltanto che Lampedusa ora, come anche nel recente passato, non è assolutamente in grado di ricevere altri profughi. Significa dire con chiarezza che portare ulteriori persone implica un trattamento non adeguato".

Trasferimenti

Le autorità italiane hanno già avviato il trasferimento della maggior parte dei migranti: in particolare, sabato sera erano 3.372 i migranti, fra cui 249 minori non accompagnati, gli ospiti dell'hotspot di Lampedusa, dopo che erano stati già trasferiti con il traghetto per Porto Empedocle 721 ospiti.

Nel pomeriggio di sabato, su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia ha scortato al porto altri 170 migranti, imbarcati sulla nave militare "Pantelleria" che è salpata verso Augusta.

Con due voli aerei militari saranno spostati complessivamente 140 migranti a Comiso.

Altri 100 verranno imbarcati sul traghetto di linea della sera, il "Cossyra", che all'alba di domenica attraccherà a Porto Empedocle.

Altri ospiti del centro di accoglienza di Lampedusa saranno trasferiti in altre regioni: con tre pullman partiranno per il Veneto 150 migranti, 40 per l'Umbria, 150, con tre bus, per l'Emilia e 100, con due mezzi, per Vibo Valentia.