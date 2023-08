Gli equilibri nell'Indo-Pacifico al centro del vertice a Camp David tra il presidente Usa Joe Biden, il premier giapponese Fumio Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol

Una nuova era nella cooperazione trilaterale: con queste parole il presidente statunitense Joe Biden ha aperto l'incontro a Camp David con il premier giapponese Fumio Kishida e con il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol.

La Cina è stata il convitato di pietra.

Questo vertice non riguardava la Cina. Questo non era lo scopo dell'incontro, ma ovviamente abbiamo affrontato la questione perché non sia detto che non condividiamo le preoccupazioni circa la coercizione economica o le tensioni causate dalla Cina Joe Biden presidente degli Stati Uniti

Nella dichiarazione congiunta Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno tra le altre cose condannato il "comportamento aggressivo" della Cina e le "rivendicazioni marittime illegali".

Hanno poi invitato la Corea del Nord ad "abbandonare il programma di missili nucleari e balistici.

Nel post di Biden: "Non c'è posto migliore di Camp David per tenere lo storico vertice trilaterale con il Giappone e la Repubblica di Corea. Oggi rappresenta il culmine di due anni di lavoro e un futuro più forte di cooperazione per la nostra sicurezza, per la nostra diplomazia, per le nostre economie".

Biden ha aggiunto che il vertice riguardava in prima battuta le relazioni reciproche e l'approfondimento della cooperazione nella regione dell'Indo-Pacifico.

L'obiettivo dichiarato è quello di programmare incontri su basi regolari tra leader e funzionari di alto livello per affrontare una serie di tematiche, dalla sicurezza alla tecnologia e alle relazioni economiche.