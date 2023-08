Secondo quanto afferma l'istituto per gli studi sulla guerra l'avanzata ucraina porterà la Russia a ridistribuire le forze lungo le linee difensive, lasciandone alcune sguarnite. Gli ucraini potrebbero cogliere l'opportunità per penetrare tra le forze di difesa russe

Le recenti avanzate ucraine vicino a piccoli insediamenti nella zona di confine tra Donetsk e la regione occidentale di Zaporizhzhia sono probabilmente significative dal punto di vista tattico, a causa della struttura delle linee difensive russe - afferma l'Iistituto per gli studi sulla guerra (Isw) nella sua ultima valutazione.

PUBBLICITÀ

Il colonnello ucraino Petro Chernyk ha dichiarato il 15 agosto che la linea difensiva russa, che si divide in tre sezioni, nel sud dell'Ucraina è composta da una prima linea di campi minati che si estende per diversi chilometri di profondità; una seconda linea con concentrazioni di artiglieria, equipaggiamento e militari; e una terza linea di posizioni posteriori destinate a preservare le risorse.

I recenti progressi ucraini a nord e a nord-est di Robotyne - 10 km a sud di Orikhiv - nella regione occidentale di Zaporizhzhia potrebbero consentire alle forze ucraine di iniziare a operare nelle aree oltre i campi minati più densi.

Se le aree intorno alla seconda linea di difesa russa non sono così pesantemente, allora sarebbero più favorevoli per consentire agli ucraini di avanzare con più rapidità. Tuttavia, l'Isw non è in grado di valutare la densità o la profondità dei campi minati russi.

Le forze russe hanno dedicato sforzi significativi, risorse e personale per mantenere il controllo di insediamenti come Robotyne e Urozhaine. I recenti progressi ucraini in queste aree riflettono, probabilmente, un più ampio stato di degrado delle forze russe in difesa.

La mancanza di riserve operative significa che le forze russe dovranno rinforzare alcune aree del fronte a scapito di altre, un processo che potrebbe indebolite le linee difensive russe nel complesso e offrire alle forze ucraine l'opportunità di sfruttare la situazione.