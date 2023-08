È stato rilasciato su cauzione, nella giornata del 10 agosto, Valentin Dimitrov, il sindaco di General Toshevo accusato dalla Procura di Lussemburgo di uso improprio dei fondi europei

Arrestato per una presunta frode sui fondi europei il sindaco della città di General Toshevo, in provincia di Dobrich, nel nord est della Bulgaria.

Valentin Dimitrov è stato accusato di frode per l'uso improprio di alcuni fondi dell'Unione europea destinati alla Bulgaria. Dopo essere stato arrestato il 9 agosto scorso, questo giovedì 10 agosto Dimitrov è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 10mila lev bulgari (circa 5100 euro).

Ad accompagnarlo fuori dalla stazione di polizia di Dobrich una piccola folla di sostenitori, tra cui alcuni rappresentanti del partito socialista bulgaro, di cui il sindaco è membro, riuniti per una protesta pacifica contro il suo arresto.

PUBBLICITÀ

"Dormo sereno", questo il commento serafico del sindaco all'uscita della sede della polizia. Dimitrov è stato eletto sindaco nel 2015 per la prima volta, per poi essere rieletto nel 2019. Le presunte violazioni sarebbero avvenute tra il 2017 e il 2019.

La richiesta di arresto è partita dalla Procura europea, ente indipendente dell'Unione europea (Ue) che indaga e persegue gli autori di reati contro gli interessi finanziari dell'Unione, sotto le direttive del capo procuratore Laura Kovesi. Il suo ufficio avrebbe ricevuto, nel corso del 2022, un grande numero di segnalazioni sull'uso improprio dei fondi europei in Bulgaria, per cui ora starebbe indagando su almeno altri 120 casi. Questa è la prima volta che la Procura europea indaga su un sindaco in Bulgaria.

La piccola cittadina di General Toshevo, dove risiedono poco più di 7mila persone, ha ricevuto una sovvenzione dall'Ue per finanziare un progetto per aumentare l'efficienza energetica di alcuni edifici residenziali, per un importo di 169.000 euro, secondo l'ufficio del procuratore. Il progetto è stato assegnato a un appaltatore privato.

Secondo le prove raccolte, i funzionari coinvolti, compreso il sindaco, hanno presentato false informazioni sull'esecuzione dei lavori, che non erano stati completati in tempo, ha affermato l'ufficio del procuratore. Il giorno dell'arresto del sindaco sarebbero state effettuate diverse perquisizioni negli uffici delle persone ritenute complici. Diversi testimoni e sospettati ancora devono essere ascoltati dagli inquirenti.

Il partito socialista bulgaro ha preso le difese di Dimitrov e ha annunciato che si candiderà anche alle prossime elezioni municipali, nella speranza di ottenere un terzo mandato consecutivo. Il suo arresto viene considerato tra i membri del partito come una provocazione politica proprio in vista delle elezioni locali.