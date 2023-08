Greenpeace contro le trivelle nel Regno Unito, casa del premier coperta di nero

La protesta di quattro attivisti che sono saliti sul tetto di una villa del primo ministro britannico

La casa annega nel tessuto, è ricoperta da 200 metri di teli, tutta in nero, il colore del petrolio e del lutto per l'ambiente colpito dalle nuove trivelle nel mare del Nord autorizzate dal primo ministro britannico **Rishi Sunak.**L'installazione provocatoria è opera di quattro attivisti di Greenpeace che sono saliti sul tetto di una villa del premier a Kirby Sigston, nel North Yorkshire, e hanno poi esposto lo striscione con la scritta: "I profitti del petrolio o il nostro futuro?". Sul posto la polizia.

Secondo il premier, le operazioni sono in piena sicurezza e hanno l'obiettivo di sostenere anche l'occupazione. Sunak conferma l'impegno ad arrivare a emissioni zero nel 2050, ma la promessa non basta a contenere la preoccupazione per inquinamento, riscaldamento globale e cambiamenti climatici, e nemmeno la protesta ecologista.