La prevenzione resta fondamentale così come l'educazione e le conoscenze botaniche. Ma non è tutto, dopo essere stato demonizzato, il fuoco deve ritornare a essere nostro alleato

Quest'anno gli incendi in tutta l'Unione Europea hanno devastato circa 260.000 ettari di terreno, danneggiando infrastrutture, provocando evacuazioni e sfollando migliaia di persone.

Il caldo estremo e le scarse precipitazioni nel bacino del Mediterraneo hanno reso particolarmente vulnerabili Paesi come l'Italia, la Spagna, la Croazia, la Tunisia e l'Algeria, dove la vegetazione è molto secca. Gli scienziati avvertono che gli incendi selvaggi diventeranno più frequenti con l'aggravarsi del riscaldamento globale.

Cosa fa l'Europa per ridurre l'impatto degli incendi in futuro?

FirEUrisk è un'iniziativa scientifica che ha riunito ricercatori, responsabili politici, Protezione civile e servizi meteorologici di 38 organizzazioni internazionali per sviluppare una strategia di mitigazione del rischio di incendi boschivi in Europa.

Domingos Viegas, coordinatore del progetto, ha dichiarato a Euronews che sempre più civili muoiono a causa degli incendi. Quest'anno sono morte decine di persone in tutto il Mediterraneo.

"In Portogallo, abbiamo visto che il numero di vittime civili è aumentato. Si tratta quindi di un nuovo problema", ha dichiarato Viegas, che è anche professore di ingegneria meccanica all'Università di Coimbra.

Nel giugno 2017, almeno 66 persone sono morte e altre 250 sono rimaste ferite dopo che gli incendi boschivi hanno bruciato 24.000 ettari di terreno nella regione montuosa di Pedrógão Grande. Decine di persone sono rimaste uccise mentre cercavano di sfuggire alle fiamme nelle loro auto.

L'Organizzazione meteorologica mondiale e il Servizio per il cambiamento climatico Copernicus dell'Unione europea hanno dichiarato giovedì che luglio sarà sicuramente il mese più caldo mai registrato. Le temperature sono state in media di 1,5 gradi più calde rispetto all'epoca preindustriale per un record di 16 giorni.

Ma le temperature roventi sono solo uno degli effetti negativi del cambiamento climatico; gli scienziati avvertono che se non si interviene per bloccare il riscaldamento globale, si verificheranno più inondazioni, incendi più lunghi ed eventi meteorologici estremi.

Questi incendi hanno anche un grave impatto sull'ambiente: solo nel mese di luglio, dopo gli incendi in Grecia, sono state rilasciate nell'atmosfera 3,5 tonnellate di CO2. Nello stesso periodo, oltre 20.000 ettari di siti protetti Natura2000, fondamentali per la sopravvivenza di specie rare e minacciate, sono stati bruciati in Italia e in Grecia.

Bisogna limitare l'aumento della temperatura globale prevenendo anche l'innesco e la diffusione degli incendi.

Il progetto FirEUrisk è finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea e ha completato una serie di test nei cosiddetti siti pilota per capire meglio come contenere gli incendi.

L'iniziativa ha creato una mappa degli incendi, basata sul clima, sul paesaggio e sulle attività socio-economiche svolte in ogni singolo chilometro quadrato d'Europa, per preparare meglio i civili e gli organi di governo al futuro.

Piante come combustibile

Il rilevamento della vegetazione ha rappresentato una parte importante di questo processo, ha spiegato Viegas, poiché gli alberi altamente infiammabili, in particolare le varietà di eucalipto e pino, favoriscono fortemente la diffusione degli incendi.

Anche le torbiere sono pericolose, poiché gli i fuochi di torba generano molto fumo e possono bruciare per giorni, settimane o addirittura mesi se lasciati incustoditi.

Mentre alcuni Paesi dell'Ue hanno sviluppato strategie per la gestione degli incendi , altri non dispongono di linee guida. Lavorando con le agenzie governative e studiando gli effetti di precedenti incendi, FirEUrisk sta influenzando i cambiamenti delle politiche per contribuire a ridurre il rischio che gli incendi hanno sulla vita umana.

"Sappiamo che in Europa la maggior parte degli incendi è causata dall'azione dell'uomo, ma alcuni sono anche di origine naturale... quindi, stiamo esaminando anche gli elementi, ad esempio le case, le infrastrutture, la natura e, naturalmente, il valore ecologico della natura e il modo in cui è esposta al fuoco", ha detto Viegas.

Cosa possono fare i civili, soprattutto nel sud dell'Europa, per proteggersi meglio?

Cambiamenti essenziali

Secondo Viegas, ci sono tre cose che i civili che vivono vicino agli arbusti secchi possono fare per proteggere le loro case e le loro vite.

1. Eliminare le erbacce all'esterno della propria casa aiuterà a limitare i danni. "Non dico che non si possano avere piante", ha detto Viegas.

2. Rimanere in casa per difendere la propria proprietà ."Nell'Europa meridionale non sosteniamo le evacuazioni di massa come in Nord America, perché in certi Paesi ci sono case sparse ovunque", ha detto sempre Viegas.

Le evacuazioni, in particolare di anziani, turisti, bambini e altri gruppi vulnerabili, dovrebbero essere completate con ore di anticipo. Viegas ha avvertito che le persone non dovrebbero fuggire all'ultimo minuto perché saranno esposte a temperature estreme, alle fiamme e a rischi inestimabili.

"Le case in mattoni e pietra, in linea di principio, offrono un buon riparo. Inoltre, se un incendio produce scintille che lambiscono la propria casa, è più facile affrontarle".

3. Gli incendi programmati non solo aiutano a prevenire l'accumulo di erbacce e detriti, ma migliorano anche la biodiversità e garantiscono la salute degli ecosistemi. Questi incendi possono aiutare gli agricoltori a gestire meglio la diffusione dei parassiti e a ridurre la biomassa di specie invasive. Ma qualsiasi incendio pianificato per scopi agricoli deve essere ben gestito e realizzato nelle condizioni appropriate, ha avvertito Viegas.

"Per molti anni il fuoco è stato visto come una maledizione. Ma anche il fuoco è necessario per alcuni processi ecologici... se non lo usiamo, dovremo prepararci a problemi maggiori, soprattutto nei Paesi in cui la vegetazione cresce molto velocemente, come nell'Europa meridionale, dove non ci sono i mezzi per rimuovere le erbacce meccanicamente o a mano".