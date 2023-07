Romania, le temperature elvate tingono il lago di rosa

Di Euronews

Il lago di Techirghiol è diventato rosa in seguito al proliferare di microrganismi che si moltiplicano quando temperatura e salinità aumentano. Nessun rischio per l'ambiente, si tratta di un fenomeno naturale abbastanza comune in altre parti del mondo

Le temperature salgono e l'acqua cambia colore. É successo a Costanza, in Romania, dove le rive del lago Techirghiol hanno assunto un'insolità pigmentazione rosa.

La pellicola colorata ricopre parti della riva del lago salato, è apparsa di recente dopo che le temperature hanno superato i 30 gradi e la salinità è aumentata. Gli specialisti sostengono che i batteri solforati del lago Techirghiol precipitano come polvere rosa sulle parti di alghe esposte alla luce e quindi l'acqua cambia colore. Questo fenomeno si verifica soprattutto sulla riva, dove le concentrazioni di sale sono più elevate.

Per i turisti, numerosi in questo periodo dell'anno il fenomeno è spettacolare. "È molto bello, unico. Sono già stato qui, ma non l'ho mai vista rosa", afferma una bagnante.

Nessuna minaccia per l'ambiente

Gli specialisti ci assicurano che il fenomeno non è pericoloso, anzi, contribuisce ad aumentare la qualità del fango sapropelico del lago, rinomato per le sue proprietà salutari e curative. L'unico inconveniente è l'odore sgradevole, causato dalla fioritura algale che durerà solo per un breve periodo fino a quando le temperature non si abbasseranno.

"Questo pigmento è naturale, caratteristico dei laghi salati, dei bacini in cui salinità e temperature sono elvate. In Africa il fenomeno è molto comune", spiega il ricercatore Adrian Bîlbă. "Ma succede anche in altri posti, il colore rosa del sale h****imalayano è dovuto a questo fenomeno di proliferazione batterica".

I fanghi salubri

Il lago Techirghiol è molto frequentato dai turisti, che affollano le sue rive per cospargersi dei suoi fanghi sapropelici, rinomati per le proprietà salutari e curative. Anche in questo caso la fioritura algale non rappresenta una minaccia per i bagnanti.