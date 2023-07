Cina-Stati Uniti: Kerry a Pechino per i negoziati sul clima

Di Euronews

Il dialogo tra Usa e Cina riprende dopo quasi un anno, a causa delle frizioni dell'agosto 2022 in seguito alla visita a Taiwan dell'ex presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi

L**'inviato statunitense per il clima John Kerry** è arrivato a Pechino.

Kerry è in Cina per rilanciare la cooperazione sulle questioni ecologiche: un dialogo che riprende dopo quasi un anno, a causa delle frizioni dell'agosto 2022 in seguito alla visita a Taiwan dell'ex presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi.

"Cina e Stati Uniti sono le due economie più potenti del mondo. Siamo anche i due maggiori responsabili delle emissioni di gas serra. Quindi, l'imperativo dei nostri due Paesi di unirsi e lavorare insieme e mostrare al resto del mondo come possiamo cooperare e iniziare ad affrontare questo problema con l'urgenza che richiede è incredibile" ha detto Kerry parlando con il capo negoziatore di Pechino per il cambiamento climatico, Xie Zhenhua.

John Kerry e Xie Zhenhua sono vecchie conoscenze. Durante il primo mandato di Obama, i due hanno negoziato l’intesa bilaterale che è poi sfociata negli Accordi di Parigi del 2015.

Kerry è il terzo alto funzionario statunitense che visita la Cina nell'arco di un mese nel tentativo di riavvicinare le due diplomazie su tematiche che spaziano dall'ecologia al commercio.

Il suo tour segue quelli del segretario di Stato, Antony Blinken, il 19 giugno scorso, e della segretaria al Tesoro, Janet Yellen, la scorsa settimana.