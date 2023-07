Di Petar Alimpijević (Euronews Serbia) - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

I meteorologi affermano che le condizioni meteorologiche estreme non sono un fenomeno cosi insolito in Serbia, ma sono diventate sempre più intense negli ultimi anni. Il che è indubbiamente una conseguenza del cambiamento climatico

Allarme incendi nei boschi e piogge torrenziali che provocano alluvioni.

Il cambiamento climatico sta mostrando il suo vero volto, anche in Serbia.

Le condizioni meteorologiche estreme iniziano a farsi sentire con sempre maggiore frequenze. Le sente anche Dejan Ivanišević, un contadino del villaggio di Kisač, a circa 100 chilometri da Belgrado.

"Non capisco..."

"Ci sono estremi assoluti sia in termini di siccità che di quantità di acqua che cade, tutta in una volta. Credetemi: non capisco assolutamente cosa stia succedendo", racconta Dejan Ivanišević.

"Non so davvero cosa stia succedendo"... Euronews Serbia

Il terreno agricoloto di Ivanišević è stato colpito da inondazioni nel mese di maggio.

L'inviato di Euronews Serbia, Petar Alimpijević:

"Fino a un mese fa qui germogliavano mais e soia. Poi ci sono state forti piogge, si è formato un lago e i raccolti sonostati rovinati. E i problemi degli agricoltori non finiscono qui: dopo le inondazioni, è arrivata la siccità".

"E dopo le inondazioni, la siccità"... Euronews Serbia

Continua Dejan Ivanišević:

"Sto iniziando a scoraggiarmi. Intendiamoci: lavoro la terra perché mi diverto, mi piace, la amo... Ci lavoriamo tutti, stiamo insieme, produciamo qualcosa. È molto bello produrre con le proprie mani. Dopotutto, posso sfamare almeno il mio villaggio e la mia famiglia. Ma quando tutto si risolverà, la prima cosa che voglio fare è diventare il migliore di tutti".

Condizioni estreme sempre più intense e frequenti

I meteorologi affermano che le condizioni meteorologiche estreme non sono un fenomeno cosi insolito, ma sono diventate sempre più intense e frequenti negli ultimi anni, il che è una conseguenza del cambiamento climatico.

Spiega l'idrometeorologa Milena Lazarevic:

"Ad esempio, negli ultimi dieci anni abbiamo avuto tre ondate di caldo durante l'anno, ora ne abbiamo già cinque. Poi la quantità di pioggia di 50 litri per metro quadro, che prima era per lo più riservata a giugno e luglio, ora cade in appena in 12 ore!"

"La quantità e la frequenza degli eventi estremi ci preoccupano". Euronews Serbia

In questa situazione di incertezza, anche quest'anno Dejan Ivanišević non si aspetta chissà che guadagni dai suoi terreni, ma almeno quanto basta per investire denaro nella semina per il prossimo raccolto. Che, spera, sia molto più fruttuoso.