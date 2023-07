Di euronews e ansa

In una Francia blindata per i festeggiamenti del 14 luglio il presidente Macron ha deciso di non pronunciare l'abituale discorso alla nazione

La Francia repubblicana è in festa e il grande evento è la sontuosa parata militare sui parigini Champs-Elysées che ha visto quest'anno come ospite d'onore l 'India e il suo presidente Narenda Modi. 6.300 soldati, 71 aerei, 25 elicotteri, 221 mezzi da guerra e 200 cavalli della Guardia Repubblicana sono sfilati davanti alle tribune d'onore. La paura di nuovi scontri nelle periferie La festa nazionale 2023 è stata piuttosto depotenziata per volontà dello stesso presidente Macron che in evidente difficoltà ha scelto di non pronunciare l'abituale discorso alla nazione. La morte del giovanissimo Nahel freddato a un posto di blocco della polizia poche settimane fa ha scatenato la rivolta degli adolescenti nelle periferie, questo mentre Macron non ha una maggioranza parlamentare stabile, stretto dall'estrema destra che chiede più rigore e la sinistra che lo attacca. Le turbolenze socio economiche non sono poi migliorate dalla guerra in Ucraina. Omaggio all'India Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha insignito il primo ministro indiano, Modi della Gran Croce della Legion d'Onore come segno delle eccellenti relazioni di amicizia e fiducia che uniscono la Francia e l'India, come recita un comunicato dell'Eliseo.