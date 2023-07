Modi in Francia fra le polemiche

Un tempo inviso all'occidente il premier indiano è adesso ospite d'onore di Parigi. La speranza è che acquisti molte armi

Si svolge fra le polemiche in Francia la visita di Narendra Modi. Il premier indiano arriva con una lunga lista della spesa per l'acquisto di molti armamenti prodotti nell'esagono.

Molte prove portano a Modi come corresponsabile dei massacri

Le polemiche vertono soprattutto sul passato di Modi. Per una decade il politico è stato un paria. Quando era leader regionale non aveva fatto nulla per prevenire i più sanguinosi disordini e scontri della storia indiana recente, soprattutto contro la minoranza musulmana.

Operazione simpatia di Modi fra gli indiani in Francia

I morti erano stati circa 2000. Diventato premier il suo passato controverso è stato cancellato in nome della realpolitik tanto che Parigi lo ha invitato a presenziare le manifestazioni il giorno della sua festa nazionale, il 14 luglio. In cambio appunto di una stretta collaborazione economica.