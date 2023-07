Ultima generazione, bloccati gli aeroporti di Dusseldorf e Amburgo

Di Euronews

Gli attivisti per il clima sono riusciti a intrufolarsi nelle piste dei due aeroporti, causando ritardi e cancellazioni di voli: "Il governo non sta facendo abbastanza"

Gli attivisti di Letzte Generation, Ultima Generazione, hanno bloccato la mattina di giovedì 13 luglio gli aereoporti di Amburgo e Dusseldorf.

Come da copione delle loro proteste, si sono incollati all'asfalto delle pista in maniera pacifica, in attesa che gli addetti ai lavori li trasportassero via di peso.

Nel tweet dell'acccount ufficiale di Ultima generazione in Germania: "Bloccate le piste degli aeroporti di Düsseldorf e Amburgo dalle 6 del mattino!"

"Protestiamo contro la mancanza di piano e la violazione della legge da parte del governo nella crisi climatica".

I voli ad Amburgo, dove lo stesso giorno cominciano le vacanze estive, sono riprese verso le 10 ore locali, come conferma il sito ufficiale su Twitter.

Nel tweet dell'account ufficiale dell'aeroporto: "Riprendono le operazioni di volo all'aeroporto di Amburgo".

Potrebbero verificarsi ulteriori cancellazioni e ritardi nel corso della giornata: i passeggeri e le persone che li prelevano devono controllare lo stato dei voli e contattare la propria compagnia aerea, se necessario".

Gli aeroporti di Düsseldorf e Amburgo sono rispettivamente il quarto e il quinto aeroporto della Germania, molto lontani dal traffico passeggeri di Monaco e Francoforte.