Di Redazione italiana

I soldati ucraini vengono addestrati in molti Paesi della Nato nel maneggio di armi, con veicoli corazzati e carri armati

Mentre i leader della Nato parlano a Vilnius delle loro future relazioni con l'Ucraina, gli istruttori dell'Alleanza atlantica addestrano i soldati ucraini nelle tecniche di combattimento urbano.

La Francia lo sta facendo in Polonia, in un campo la cui ubicazione resta segreta per motivi di sicurezza.

"C'è una richiesta specifica da parte dell'Esercito ucraino - dice Coronet Benoit, dell'Esercito francese - per l'addestramento al combattimento nelle aree urbane.

Stiamo rispondendo a questa richiesta offrendo loro il meglio della nostra esperienza e capacità".

Gli istruttori insegnano a combattere in un contesto urbano, con case, automobili, muri e detriti: addestramento molto utile, visto l'andamento della guerra.

"C'è molta competenza in gioco - aggiunge Benoit - il modo di entrare in un edificio, passare davanti a una finestra, attraversare una strada.

Tutto questo può sembrare estremamente semplice, ma in realtà ci sono delle tecniche che vengono insegnate, provate e sono prima di tutto mostrate da istruttori francesi, per poi venire provate tante volte finché i soldati ucraini non le padroneggiano nel miglior modo possibile".

I soldati ucraini vengono addestrati in molti Paesi della Nato: nel maneggio di armi, con veicoli corazzati e carri armati.

Tuttavia, l'Esercito che fa capo a Kiev conduce anche un addestramento intensivo sul proprio territorio: questi soldati combattono quasi quotidianamente in prima linea e sfruttano le poche pause della guerra per migliorare le loro abilità di combattimento.