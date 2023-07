Di Euronews

Luglio torrido, colpa dell'anticiclone subtropicale. Parchi e piscine i luoghi più gettonati per sottrasi alla canicola

State freschi e idratatevi: con l'Europa nella morsa di un'ondata di caldo torrido, un conduttore televisivo in Austria ha deciso di rafforzare questo messaggio in maniera simbolicamente forte.

L'anchorman si è letteralmente versato una bottiglietta di acqua in testa.

L’Italia è risultata la prima per numero di decessi legati al caldo nel periodo (18mila persone), seguita dalla Spagna con oltre 11mila vittime e Germania a poco più di 8mila decessi.

I parchi e le piscine sono tra i luoghi più gettonati in questo luglio infuocato travolto dall'anticiclone subtropicale che ha colpito soprattutto i paesi dell'Europa centro meridionale con picchi oltre i 40 gradi.