Di Euronews Albania - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

In un'intervista a Euronews Albania, il premier albanese Edi Rama ripete: "Il Kosovo ha l'occasione nelle proprie mani per poter finalmente essere riconosciuto da tutti e risolvere una volta per tutte le tensioni con la Serbia"

TIRANA (ALBANIA) - Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha esortato il Kosovo ad accettare il piano proposto da Francia e Germania per risolvere le profonde tensioni con la Serbia. Durante un'intervista per Euronews Albania, Rama ha sottolineato che le istituzioni del Kosovo non dovrebbero perdere l'opportunità di raggiungere finalmente un accordo. “Il Kosovo ha sul tavolo il piano franco-tedesco, in cui il Kosovo è coinvolto in prima linea, e noi, come albanesi, siamo i primi interessati affinchà il piano sia portato avanti fino alla sua realizzazione. Insistendo sul dialogo, utilizzando questo grande potenziale con la comunità euro-atlantica per costringere la Serbia ad accettare il piano franco-tedesco, che alla fine significa aprire la strada a un Kosovo finalmente riconosciuto da tutti". Alla domanda su cosa farebbe l'Albania se l'Unione europea imponesse misure punitive contro il Kosovo, a causa della mancanza di negoziati con la Serbia, Rama ha risposto che continuerà a ricordare al primo ministro kosovaro Albin Kurti di essere sulla strada sbagliata. Continueremo a fare quello che stiamo facendo ora: guardare negli occhi Albin Kurti e dirgli fraternamente: ''Per favore, renditi conto che ti stai sbagliando e cerca di capire che è ora di abbracciare la comunità euro-atlantica. E' ora di reclamare la vittoria che hai sul tavolo e che non vedi che ce l'hai proprio lì, davanti agli occhi". Edi Rama 58 anni, primo ministro dell'Albania, dal 2013 Edi Rama durante l'intervista. Euronews Albania "Open Balkan" e "Processo di Berlino" Edi Rama continua, altresì, a spingere per l'ingresso del Kosovo nel progetto "Open Balkan", per promuovere la cooperazione economica regionale tra Albania, Serbia e Macedonia del Nord: un progetto legato all'Ue e che sta funzionando molto bene, secondo Rama, ma il Kosovo continua a rifiutare di aderirvi. Secondo il premier albanese, i Paesi balcanici dovrebbero ora concentrarsi anche sul "Processo di Berlino", iniziativa diplomatica per la cooperazione, che riunisce 9 Paesi dell'Unione europea (tra cui l'Italia), il Regno Unito e 6 Paesi non-Ue dei Balcani: Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Kosovo e Serbia. Rama ha annunciato che avvierà una serie di incontri regionali per discutere del prossimo vertice del "Berlin Process", che si svolgerà il prossimo ottobre a Tirana.