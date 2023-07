Pride di Londra: orgoglio gay e protesta ambientalista

Di Euronews

Marce dell'orgoglio gay e per i diritti della comunità LGBTQ+ si sono svolte in questo fine settimane in diverse capitali europee: Londra, Madrid e Helsinki (sotto la pioggia)

Pride di Londra e protesta ecologista. Gli attivisti del gruppo "Just Stop Oil" hanno bloccato il carro di uno degli sponsor della parata, sdraiandosi sulla strada, per protestare contro gli organizzatori del Pride che hanno accettato quest'anno di essere sponsorizzati da industrie che, secondo "Just Stop Oil", sono altamente inquinanti. Gli ambientalisti sono stati successivamente arrestati dalla polizia. A parte questa protesta ambientalista, la festa dell'orgoglio omosessuale è proseguita pacificamente per le strade della Capitale britannica. London Pride, 1.7.2023. Jordan Pettitt/PA Anche la capitale spagnola Madrid è stata teatro, sabato, di un grande parata della comunità LGBTQ+, con gli organizzatori che parlano di un milione e mezzo di partecipanti, in un evento segnato da un contesto politico effervescente in Spagna, di fronte all'avanzata elettorale dell'estrema destra. Madrid, 1.7.2023. Manu Fernandez/Manu Fernandez In Finlandia, il mese del Gay Pride si è concluso, sabato, con una parata per le strade di Helsinki e una festa nel parco più grande della Capitale: nemmeno la pioggia battente ha raffreddato l'entusiasmo dei partecipanti della comunità "arcobaleno" finlandese.