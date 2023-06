Francia a ferro e fuoco dopo la morte di Nahel: scontri e 667 arresti

Di Euronews

Vandalismi, auto e strutture pubbliche date alle fiamme, sassaiole contro i tram: monta la protesta dopo la morte del 17enne ucciso da un agente di Polizia a Nanterre

Scene di guerriglia urbana e 667 arresti: terza notte di disordini in Francia dopo la morte di Nahel, il 17enne raggiunto da un colpo d'arma da fuoco esploso da un agente di Polizia a Nanterre.

Il poliziotto che ha sparato il colpo mortale è stato sospeso e si trova in detenzione preventiva.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo non si è fermato al posto di blocco ma, a questo stadio dell’inchiesta, la procura di Nanterre considera che non vi fossero le condizioni legali per l’uso dell’arma.

L'iter giudiziario non ha smorzato le tensioni: le autorità hanno mobilitato più di 40.000 agenti per arginare l'escalation di vandalismi, sassaiole, incendi e deflagrazioni.

Gli edifici pubblici sono stati uno dei principali obiettivi della rabbia dei manifestanti.

A Nanterre, epicentro della rivolta, sono state lanciate delle granate nel quartiere dove viveva il ragazzo. Ma momenti di tensione sono stati vissuti anche in Belgio, a Bruxelles, dove le forze di polizia hanno fermato una decina di persone.

Nel tweet del ministro dell'Interno Darmanin: "_Ieri sera, i nostri agenti di polizia, i gendarmi e i vigili del fuoco hanno affrontato ancora una volta con coraggio un raro atto di violenza._Secondo le mie precise istruzioni, hanno effettuato 667 arresti".

Il picco di rabbia è stato raggiunto a poche ore dalla marcia bianca in memoria di Nahel: il corteo ha riunito più di 6.000 persone a Nanterre e si è concluso con ulteriori scontri.

Veicoli incendiati a Nanterre durante la protesta ZAKARIA ABDELKAFI/AFP or licensors

La geografia della ''rivolta''

Autobus incendiati, tram presi a sassate, auto date alle fiamme, municipi e scuole presi di mira: nella serata di giovedì altre violenze urbane sono deflagrate a Lione, Grenoble, Saint-Etienne e Annecy, oltre che in altre città più piccole.

Nel tweet della Prefettura: "La @prefpolice sta utilizzando tutte le sue risorse per mantenere l'ordine pubblico e prevenire qualsiasi escalation di violenza.

➡️ Schieramento del BRI a #Nanterre, Parigi e ovunque sia necessario per ripristinare l'ordine, seguendo l'esempio del RAID e del GIGN".

A Saône-et-Loire, Mâcon, Le Creusot, Montceau-les-Mines e Chalon-sur-Saône si sono verificati "scontri tra polizia e facinorosi, che hanno dato fuoco a cassonetti e veicoli", ha dichiarato la prefettura in un comunicato.

Sono state prese di mira strutture pubbliche, tra cui una scuola materna a Mâcon e il municipio di Sanvignes-les-Mines, un villaggio di 4.000 abitanti, sempre secondo la prefettura.

Nell'Isère, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme appiccate a un ufficio della polizia municipale, a Villefontaine, e a un parco giochi scolastico a Bourgoin-Jallieu.

A Lione e Grenoble, venerdì mattina, i trasporti pubblici sono stati ancora interrotti, secondo le informazioni ottenute dalle reti TCL e M'Tag.

Le tensioni sono cominciate a montare nella parte orientale di Lione. A Vénissieux, un tram è stato bersagliato di pietre e ha dovuto essere abbandonato dopo un tentativo di incendio, mentre a Bron un autobus è stato dato alle fiamme. Le immagini dell'autobus bruciato sono circolate rapidamente sui social network.

A Vaulx-en-Velin è stata danneggiata la stazione di polizia municipale e a Rilleux-la-Pape sono stati presi di mira anche un asilo nido e una mediateca, secondo la prefettura che ha riferito di 12 arresti e 43 feriti minori tra le forze dell'ordine.

Secondo una fonte della polizia, sono scoppiati disordini anche nell'8° arrondissement di Lione.

I vigili del fuoco sono intervenuti per tutta la sera e parte della notte per spegnere "incendi di rifiuti e di arredi urbani" ad Annemasse e Annecy, nella regione dell'Alta Savoia.

Anche Saint-Etienne e Clermont-Ferrand hanno vissuto una notte segnata da incidenti.