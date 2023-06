"Ne abbiamo abbastanza!": rabbia e commozione alla marcia per Nahel

Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Madre del diciassettenne Nahel grida"Giustizia per Nahel" durante una marcia - Diritti d'autore Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Anelise Borges

Migliaia di manifestanti si sono riuniti in Francia per protestare e chiedere giustizia per Nahel, il diciassettenne ucciso per mano di un agente di polizia. Commozione e rabbia tra i partecipanti alla marcia organizzata dalla mamma del giovane

Nella periferia della capitale francese centinaia di persone si sono riunite giovedì per chiedere giustizia per Nahel. Commozione ma anche rabbia tra le decine di manifestanti alla marcia organizzata dalla mamma del giovane. "Era un ragazzo rispettoso e gentile. Siamo feriti, siamo davvero molto feriti. Oggi è successo a Nahel, ma potrebbe succedere ad altri", ha detto la mamma di un amico della vittima. Il diciassettenne Nahel è stato ucciso dalla polizia martedì mattina dopo essersi allontanato durante un controllo del traffico mentre era alla guida di un SUV. La madre di Nahel, il diciassettenne ucciso dalla polizia, in un corteo organizzato per chiedere giustizia per il giovane Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved. Manifestanti durante una marcia per il diciassettenne Nahel ucciso da un agente di polizia francese Michel Euler/Copyright 2023 The AP. All rights reserved. Il procuratore incaricato del caso ha dichiarato che l'agente non soddisfaceva le "condizioni legali per l'uso delle armi da fuoco" e ha disposto la sua detenzione. Ma questo non è stato abbastanza per placare il senso di ingiustizia nelle strade che sono state teatro di forti scontri con la polizia da martedì. Alcune città francesi sono state messe letteralmente a fuoco, con commissariati di polizia, tribunali ed esercizi commerciali totalmente devastati. Decine di auto sono state carbonizzate. L'omicidio ha scatenato violente rivolte in tutta la Francia e ha riacceso vecchie tensioni tra le persone che si sentono discriminate a causa del loro background o del colore della loro pelle. La polizia francese, tuttavia, respinge l'accusa di razzismo istituzionalizzato. "Il giovane è diventato presto simbolo della città di Nanterre e di ciò che spesso accade nelle periferie. Ci sono molti casi di violenza di cui nessuno parla", ha detto un manifestante. "Non siamo uguali. Questo caso ha fatto notizia, ma ci sono tanti morti anonimi. Ma il fatto che tutti siano qui oggi dice qualcosa: ne abbiamo abbastanza". "Il problema è che questo accade solo a noi - arabi, neri. È spiacevole dirlo, ma è la verità. Se al volante ci fosse stato il figlio di Eric Zemmour (commentatore di estrema destra ed ex candidato alle presidenziali), nessuno gli avrebbe sparato", ha raccontato un altro manifestante. "Ecco perché siamo qui a protestare. Perché vogliamo le stesse leggi per tutti e gli stessi diritti per tutti". Feroci scontri a Nanterre a seguito dell'omicidio del diciassettenne Nahel Christophe Ena/Copyright 2023 The AP. All rights reserved. Abdoulaye Kanté, un ufficiale di polizia franco-malese, ha affermato: "L'agente di polizia ha un compito da svolgere. Ovviamente se infrange il codice etico, viene punito. Nessun agente può giustificare l'imperdonabile". "Qualunque cosa accada, dobbiamo capire che nessun agente di polizia si sveglia la mattina dicendo che ucciderà qualcuno, questo è ovvio". In tutto il Paese, le reazioni continuano ad arrivare, in forme diverse, alimentando la speranza che la rabbia possa tradursi in azioni concrete e forse in un cambiamento nella vita delle generazioni future. "Abbiamo paura di abituarci a questo", ha detto Saphia Ait Ouarabi di SOS Racisme. "Perché è una storia che si ripete ogni anno. E chi meglio dei giovani può fermare questa normalizzazione?".