Di Euronews

Un attacco missilistico russo ha colpito una zona piena di ristoranti nella città ucraina orientale di Kramatorsk: almeno tre sarebbero i morti e 25 feriti. Si teme che ci possano essere altre vittime sotto le macerie del ristorante

Almeno tre sono i morti e 25 i feriti in un attacco missilistico russo che martedì sera ha colpito un ristorante affollato nel centro di Kramatorsk, nel Donetsk, in Ucraina orientale.

"I corpi di tre persone, tra cui un minore nato nel 2008, sono stati recuperati dalle macerie. Tra i feriti c'è anche un bambino nato nel 2022", ha dichiarato il Ministero degli Interni Ihor Klymenko su Telegram.

Il cuoco del ristorante Ria Pizza, Rouslan, ha raccontato che al momento dello scoppio c'era "molta gente" nel ristorante, indicando il cielo ha esclamato: "Sono stato fortunato". In corso le operazioni di salvataggio. Si teme che altre persone possano essere rimaste intrappolate sotto le macerie.

"La Russia ha deliberatamente preso di mira aree affollate",ha detto il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko su Telegram. È intervenuta anche la first lady Olena Zelenska: "I terroristi russi attaccano di nuovo i civili, il nemico non vuole una vita normale in Ucraina".

Secondo la polizia ucraina, la Russia ha sparato due razzi terra-aria S-300 contro la città, che prima della guerra aveva una popolazione di 150.000 abitanti ed è l'unica grande città dell'est ancora sotto il controllo ucraino. Kramatorsk, a una trentina di chilometri dalla linea del fronte, è stata più volte bersaglio di bombardamenti mortali dall'inizio dell'invasione russa.