Guatemala: scontri a margine delle elezioni presidenziali

Di Euronews

Mentre prosegue lo scrutinio, sembrerebbe che si vada verso un ballottaggio a fine agosto

Scontri in Guatemala, mentre gli elettori si recavano alle urne per eleggere il nuovo presidente, per rinnovare il parlamento e le 340 amministrazioni locali. In una delle stagioni elettorali più tumultuose della storia recente della nazione centroamericana, molti guatemaltechi hanno espresso la propria delusione per le scelte presidenziali e nessuno dei 22 candidati dovrebbe raggiungere la soglia del 50%, necessaria per la vittoria assoluta. Se così fosse, il 20 agosto si andrebbe al ballottaggio. Le proiezioni indicano, per il momento, un tasso di astensione vicino al 50%.