Misteriosa e, probabilmente, accidentale esplosione di un'automobile proprio sul ponte delle Cascate del Niagara, al confine tra Usa e Canada. Due vittime: gli occupanti del veicolo. Allarme terroristico immediatamente rientrato

Un incidente stradale al "Rainbow Bridge" delle Cascate del Niagara ha innescato un allarme terroristico prima della festa del Giorno del Ringraziamento, in calendario proprio per questo giovedi negli Usa.

Un automobile stava circolando sul ponte al confine tra Canada e Stati Uniti, quando - per motivi ancora in corso di accertamento - si è schiantata ed è esplosa.

Le due persone - generalità non ancora rese note - che erano all'interno dell'auto hanno perso la vita.

e due persone decedute erano marito e moglie, secondo una persona informata dei fatti che ha parlato con l'agenzia Associated Press.

Il guidatore del mezzo abitava nella parte occidentale dello Stato di New York: “Stiamo passando al vaglio i suoi social media e non abbiamo trovato niente di sospetto”, ha detto la polizia, confermando che non c'è traccia di prodotti chimici o altre sostanze usate per esplosivi.

Blocco della circolazione nei pressi del ponte. (22.11.2023) Carlos Osorio/AP

L'incidente ha provocato la chiusura dei ponti sul Niagara e di diversi valichi di frontiera tra Usa e Canada.

"Non c'è alcun indizio di una minaccia terroristica legata all'incidente", ha comunicato l'FBI.

La zona è molto congestionata in questo periodo dell'anno, poiché gli americani cercano di "fuggire" dalle città durante il lungo fine settimana festivo del Thanksgiving.

Ogni giorno circa 6.000 veicoli attraversano il Rainbow Bridge, un ponte costruito nel 1941 e lungo poco più di 439 metri, che deve la sua fama proprio alle adiacenti Cascate del Niagara.