La controffensiva ucraina "avanza gradualmente". Mariupol nel mirino

Secondo Kiev l'esercito starebbe conseguendo progressi "in tutte le zone direzioni meridionali", dove i russi "non hanno molto successo". Il Cremlino si concentra sul fronte orientale

Secondo le ultime dichiarazioni del viceministro della Difesa ucraino, Hanna Maliar, la controffensiva Ucraina, molto attiva soprattutto verso le città costiere di Berdiansk e Mariupol, sta producendo "successi tattici" che confermano come l'esercito di Kiev stia avanzando gradualmente guadagnando fino a due chilometri di territorio in tutte le direzioni.

I soldati ucraini "continuano a condurre azioni sia offensive che difensive" e "operano in condizioni di superiorità aerea e di artiglieria", ha affermato in un aggiornamento su Telegram Maliar. Nelle aree occupate nell'Est del Paese "il nemico conduce operazioni di assalto in più direzioni contemporaneamente, in particolare verso la città di Lyman", concentrando un numero consistente di risorse. Nel Sud, invece, queste operazioni da parte del Cremlino "non stanno avendo successo", ha aggiunto.

Mosca tuttavia continua a negare lo svolgimento della controffensiva ucraina, vantandosi di aver inflitto pesanti perdite a Kiev nelle ultime ore. Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare regionale ucraina, ha annunciato che gli attacchi dell'artiglieria su Kherson di venerdì 16 giugno hanno provocato due morti e 25 feriti. I colpi dell'artiglieria russa hanno provocato un ferito nella regione di Kharkiv.

Da quando Kiev ha annunciato la sua controffensiva, tuttavia, l'esercito russo ha accresciuto la flotta di elicotteri d'attacco russi nell'aeroporto di Berdiansk (collocato 100 chilometri più a Sud della linea del fronte) di altri 20 unità.

Il think tank dell'Istituto per lo studio della guerra ha pubblicato una valutazione sulle dichiarazioni rilasciate dal presidente russo Vladimir Putin durante il Forum economico di San Pietroburgo rispetto all'avvenuto dispiegamento di armi nucleari in Bielorussia. "Il dispiegamento di armi nucleari tattiche russe in Bielorussia fa parte di uno sforzo di lunga data per cementare il controllo militare de facto della Russia sulla Bielorussia", ma "è altamente improbabile che presagisca un'escalation russa", ha fatto sapere il think tank.

In una relazione appena pubblicata, intanto la Procura generale ucraina ha aggiornato il numero dei bambini coinvolti nel conflitto: 488 minori sono morti, sono più di mille invece i bambini feriti. Un terzo delle vittime è stato registrato nella sola regione di Donetsk.