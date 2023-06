Conference League, la festa dei tifosi del West Ham invade Praga

Di Euronews

Vittoria al 90esimo minuto, piazza piena di gioia dopo la vittoria contro la Fiorentina

Incollati al maxi-schermo fino all'ultimo minuto. La pazza gioia esplode nella notte al 90esimo, quello che porta alla vittoria della squadra del cuore e scaccia via i sogni dei rivali viola, di diventare campioni. I tifosi del West Ham festeggiano: ballano, urlano, si abbracciano, scattano selfie, cantano, fanno i cori fino all'alba a Praga, dove hanno appena conquistato il titolo sotto gli occhi vigili delle forze dell'ordine. Il successo più agognato e più atteso nella finale di Conference League, grazie a Benrahma e Bowen. Per la Fiorentina non è bastato il gol di Bonaventura. Due a uno ed epilogo amaro, ma solo da un lato. La festa invade le strade.