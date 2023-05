Attacchi e contrattacchi con i droni: i russi li lanciano su Kiev e altre città dell'Ucraina, risposta ucraina - sventata - su una raffineria di Krasnodar. E il capo dell'Aeronautica militare ucraina invoca l'arrivo degli F-16...

L'esercito ucraino ha comunicato di aver abbattuto, nella notte e all'alba di domenica, 52 droni Shahed di fabbricazione iraniana, nello spazio aereo di tutta l'Ucraina, sui 54 lanciati nella notte dall'esercito russo.

Nel mirino anche Kiev, proprio nel giorno in cui la capitale celebra l'anniversario della sua fondazione, 1541 anni fa.

Bilancio: almeno una vittima e diversi feriti.

A seguito dell'attacco di questa notte su Kiev, nel distretto di Holosiivskyi, "detriti sono caduti sul territorio di una stazione di servizio. Inizialmente, tre persone sono rimaste ferite, secondo i dati preliminari, una persona è morta".

Lo ha riferito l'amministrazione militare di Kiev.

Nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio sul tetto di un edificio di nove piani a causa della caduta di detriti di droni.

Racconta Sergiy Movchan, 50 anni, proprietario di una casa colpita da un drone: "La gente è sotto shock! Il danno è stato grave, le finestre sono rotte, il tetto è sfondato. È quasi un miracolo che siamo sopravvissuti tutti, molti erano già scappati nel rifugio".

"Siamo tutti sopravvissuti, è quasi un miracolo!" Screenshot

"Se avessimo gli F-16..."

"L'aereo che usiamo per abbattere in particolare i droni non è efficace come vorremmo. Se avessimo un F-16, ovviamente, con il suo potente radar e le sue armi, sarebbe in grado di svolgere i suoi compiti nel cielo il 100%", ha dichiarato il portavoce dell'Aeronautica militare ucraina Yuriy Ihnat.

**

Attacco ucraino sventato su una raffineria di Krasnodar**

Contrattacco ucraino con droni contro la raffineria di petrolio russa Ilsky, nella regione di Krasnodar: i droni sono stati abbattuti dalla contraerea russa.

Lo hanno riferito fonti della sicurezza nella regione, su Telegram.

"Diversi droni hanno cercato di avvicinarsi al territorio della raffineria di petrolio Ilsky, nella regione di Krasnodar. Sono stati tutti neutralizzati e l'infrastruttura dell'impianto non è stata danneggiata".

La raffineria di petrolio Ilsky è stata attaccata più volte nelle ultime settimane e all'inizio di maggio, secondo i media russi, un attacco provocò anche un incendio.

La distruzione di Bakhmut

Un filmato diffuso domenica dall'agenzia di stampa statale russa TASS ha mostrato l'immensa portata della distruzione di Bakhmut, dopo la battaglia più lunga e sanguinosa della guerra.

La battaglia per la città è iniziata il 1° agosto 2022 e si è conclusa ufficialmente il 20 maggio 2023.

"La battaglia per la conquista di Bakhmut è stata una delle più grandi nel corso dell'operazione militare speciale", si legge nella descrizione del video della TASS.

I nuovi obiettivi del gruppo Wagner

Con un messaggio su Telegram, Yevgeny Prigozhin, leader del gruppo Wagner, annuncia di voler lasciare Bakhmut il 1° giugno, dirigendosi verso nuovi obiettivi: Kramatorsk, Slovianks e altre città del Donbass.

"Potremmo non avere il tempo di consegnare tutto ai militari dell'esercito regolare russo, forse ci vorrà qualche giorno in più. A condizione che, a partire dal 5 giugno, l'esercito abbia spazio operativo per un'offensiva a ovest. Come ha già detto il ministro della Difesa, dopo la presa di Bakhmut, l'esercito russo ha tutte le possibilità di lanciare una grande offensiva con la cattura di Kramatorsk, Sloviansk, Druzhkovka, Konstantinovka, Chasov Yar, cioè 'l'anello del Donbass'", scrive Prigozhin.

