La Russia perde parte dei territori nell'area di Bakhmut

Di Euronews

La Russia è in uno stato di allerta dopo aver perso parte dei territori nella regione di Bakhmut. L'Ucraina ha dichiarato di aver riconquistato circa 20km quadrati nell'area. Volodymyr Zelensky ha, però, sottolineato che la controffensiva non sarebbe ancora partita

L'esercito russo è in uno stato di agitazione dopo aver perso, in pochi giorni, parte dei territori nell'area di Bakhmut per cui ci erano voluti mesi. L'Ucraina sostiene di aver riconquistato circa 20km quadrati nella regione.

Intanto il Ministero della Difesa russo ha postato dei video in cui mostra degli enormi cannoni da campo Giantsint-B bombardare e distruggere target nemici.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha, però, sottolineato che la controffensiva, di cui si sente parlare da settimane, non sia ancora iniziata.

Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky Alastair Grant/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

I combattimenti sono stati particolarmente feroci nelle ultime settimane intorno alla città orientale di Bakhmut, teatro della battaglia più lunga e sanguinosa della guerra, dove le forze ucraine hanno recentemente strappato più territorio alle forze russe.

Intanto, la Russia continua a lanciare missili contro obiettivi militari e infrastrutture. Martedì sera diversi edifici a Mykolaiv sono stati danneggiati. Mentre il giorno precedente, l'esercito ucraino ha abbattuto 18 missili e droni russi che si aggiravano su Kyiv. Il Cremlino aveva fatto sapere di aver distrutto dei sistemi antimissile Patriot, consegnati dagli Stati uniti all'Ucraina, notizia poi smentita da Kyiv.

Vittime e feriti

Intanto il dolore della guerra continua: il flusso di feriti è costante negli ospedali militari, dove si combatte una "guerra" diversa: una battaglia contro il tempo per curare il maggior numero di feriti.

Sebbene l'esercito ucraino non fornisca dati sulle vittime, alcune fonti occidentali stimano che più di 100mila soldati ucraini siano stati uccisi o feriti da quando la Russia ha invaso il paese quasi 15 mesi fa.