Le forze russe sono mal preparate per la controffensiva ucraina. A sostenerlo l’Istituto per lo studio sulla guerra, sottolineando che stanno operando in formazioni decentralizzate e ampiamente degradate in tutto il paese.

L’attuale schema di schieramento suggerisce che la maggior parte delle unità disponibili sono già impegnate in operazioni offensive o difensive. Il modello militare russo messo in atto attorno a Bakhmut suggerisce che la leadership di Mosca stia dando, sempre di più, la priorità al completamento della presa totale della città prima dell'inizio della controffensiva ucraina.

Intanto il gruppo Wagner continua a subire pesanti perdite. Sostenere l'avanzata dei mercenari oltre il suo culmine avrebbe richiesto al Ministero della Difesa russo di impegnare formazioni di forze aviotrasportate a nord e sud-ovest per consentire al Gruppo Wagner di concentrarsi quasi interamente sulla lotta urbana.

In netto contrasto, il raggruppamento russo nella regione di Kherson è probabilmente il più disorganizzato. Gli elementi sono stati ricostituiti e ridistribuiti dopo il ritiro russo dalla regione di Kherson a novembre.

L'ISW afferma che è altamente probabile che il rimanente raggruppamento sulla sponda orientale sia composto principalmente da unità militari scarsamente rafforzate. Durante il fine settimana il think tank ha dichiarato che i milblogger russi hanno fornito diversi filmati e rapporti scritti per confermare che le forze ucraine hanno stabilito posizioni nella regione della sponda orientale di Kherson, anche se non è chiaro su quale scala o con quali intenzioni.

e forze armate ucraine determineranno i tempi e i luoghi in cui si svolgeranno i combattimenti e probabilmente eserciteranno pressioni su aree molto più ampie rispetto ai settori di attacco su cui si concentrano solitamente i comandanti russi, prosegue il rapporto.

Quindi, i russi dovranno probabilmente fare affidamento su tutte le loro unità al fronte piuttosto che su un gruppo selezionato. Tuttavia, la maggior parte delle unità russe in importanti settori del fronte sono presidiate da militari mobilitati che non hanno esperienza nelle operazioni di difesa o nell'evitare un'offensiva meccanizzata multi-brigata.

La portavoce del comando meridionale dell'Ucraina, Natalia Humeniuk, ha dichiarato di non poter confermare o smentire il rapporto poiché "le condizioni di un'operazione militare richiedono silenzio fino a quando non saranno abbastanza sicura per l'esercito ucraino".