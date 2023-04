Di Euronews

Si aggrava il bilancio delle vittime negli scontri tra militari in Sudan: in tre giorni, secondo le Nazioni Unite, sono morte circa 185 persone, mentre i feriti hanno superato i 1.800. Sia l'esercito regolare sia i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rfs) affermano di avere il controllo di siti chiave a Khartoum.

Aggredito in casa sua l'ambasciatore Ue

L'ambasciatore dell’Unione europea in Sudan, Aidan O'Hara, è stato aggredito nella sua abitazione nella capitale. Il diplomatico irlandese non è stato "ferito gravemente", ha denunciato su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell sottolineando che "la sicurezza delle sedi e dello staff diplomatico è responsabilità primaria delle autorità sudanesi”. "Questo fatto – ha aggiunto - costituisce una grave violazione della Convenzione di Vienna".

"Orribili perdite di vite umane"

Dal canto suo, il segretario generale Nazioni Unite António Guterres ha chiesto l'immediato stop alle violenze:“Condanno fermamente l'esplosione dei combattimenti in corso in Sudan e faccio appello ai leader delle forze armate sudanesi e delle forze di supporto rapido affinché cessino immediatamente le ostilità, ristabiliscano la calma e inizino un dialogo per risolvere la crisi. La situazione ha già portato a orribili perdite di vite umane, tra cui molti civili"

Ospedali nel caos

I circa 20 ospedali della capitale e delle città vicine hanno difficoltà a curare i feriti. L'Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che molte strutture hanno segnalato carenza di sangue, di attrezzature per trasfusioni e di altri beni salvavita.