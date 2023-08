Blitz di Greenpeace a casa di Rishi Sunak, gli attivisti protestano per le politiche sul petrolio

La casa di Sunak si tinge di nero. Gli attivisti di Greenpeace hanno scalato la casa del primo ministro britannico, Rishi Sunak, e l'hanno ricoperta di tessuto nero per protestare contro la sua politica sui combustibili fossili.

Questa settimana Sunak ha dato il via libera a centinaia di nuove licenze per il petrolio e il gas nel Mare del Nord, scatenando le proteste degli ambientalisti.

Greenpeace UK ha pubblicato il video dei quattro attivisti che si arrampicano sul tetto della villa di Sunak a Richmond, nell'Inghilterra settentrionale, e lo ricoprono con lenzuola nere. Altri due hanno srotolato uno striscione con la scritta "Rishi Sunak - Profitti petroliferi o il nostro futuro?" sul prato anteriore.

"Proprio mentre incendi e inondazioni distruggono case e vite in tutto il mondo, Sunak si sta impegnando per una massiccia espansione delle trivellazioni di petrolio e gas"ha dichiarato Philip Evans, attivista di Greenpeace UK per il clima "Sembra che sia ben felice di dare fuoco al pianeta se può guadagnare qualche punto politico".

Il Primo Ministro e la sua famiglia sono attualmente in vacanza in California.