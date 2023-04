Di Euronews

Nelle ultime settimane la Russia ha continuato a sviluppare linee difensive estese nella regione di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale, stando alle dichiarazioni del ministero della Difesa britannico.

Ben Wallace ha aggiunto che la Russia ha ora completato tre strati di zone difensive su circa 120 km di questo settore che consiste in una prima linea di posizioni di combattimento avanzate, e poi in due zone di difese quasi continue e più elaborate. Ogni zona è dista circa 10-20 km rispetto a quella anteriore.

L'Istituto americano per gli studi sulla guerra afferma che le forze russe hanno costruito ulteriori fortificazioni intorno a Vasylivka, nella regione di Zaporizhzhia. Le autorità ucraine affermano che le forze russe stanno equipaggiando e minando intensamente le posizioni difensive in questa direzione per paura di una controffensiva ucraina.

Secondo il ministero della Difesa britannico la Russia ha probabilmente compiuto notevoli sforzi in queste opere difensive perché è convinta che l'Ucraina stia considerando un assalto verso la città di Melitopol.

La regione di Zaporizhzhia si trova tra Kherson e Donetsk e secondo gli esperti dell'Isw "se Kiev vuole riprendersi la regione di Zaporizhzhia per poi allontanare le forze russe da Kherson, spingere le sue truppe a nord-est attraverso Donetsk e fare progressi, l'Ucraina potrebbe concentrarsi sull'obiettivo di questo triangolo tra Melitopol, Tokmak e Vasylivka".

Il ministero della Difesa del Regno unito ha aggiunto che le difese russe di recente sviluppo hanno il potenziale per essere ostacoli formidabili, ma la loro utilità dipende quasi interamente dal fatto che siano supportate da artiglieria e personale sufficienti. Non è chiaro se le forze russe siano attualmente in grado di raccogliere queste risorse.

Inoltre, l'Ucraina ha un vantaggio unico nell'area. È il sito numero uno per i gruppi di resistenza civile in tutto il paese.