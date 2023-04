Di Euronews web

Tra le devastazioni della guerra in corso, in Ucraina un ospedale danneggiato da un attacco missilistico russo è stato trasformato in un modello di energia pulita. Un segno di speranza per futuro delle infrastrutture del paese.

Siamo ad Horenka, un villaggio alla periferia di Kiev. Nel primo mese dell'invasione i bombardamenti hanno colpito diverse zone dell'ospedale. Finestre distrutte, l’esterno del complesso gravemente danneggiato e black out completo. Niente luce. Un tempo questo ospedale poteva dare un letto a 10.000-12.000 pazienti provenienti da quattro diversi villaggi, ora deve fare i conti con le ristrutturazioni, servono circa 56.000 euro per la riparazione totale riscaldamento.

"Insieme a un altro medico, ero in ospedale. Stavamo cercando di curare le persone e fare le vaccinazioni", ha raccontato a Euronews la dottoressa Olena Opanasenko, che lavora nell’ospedale. "Era il 25 febbraio 2022 quando l'elettricità è stata interrotta e siamo rimasti senza luce fino a maggio", ha detto.

Quello di Horenka è uno dei 330 ospedali che sono stati distrutti in tutto il paese dall’inizio del conflitto a fine dicembre 2022, almeno secondo un rapporto della Kyiv School of Economics.

In totale, il Paese ha subito danni alle infrastrutture per almeno 129 miliardi di euro. Il dibattito su come l'Ucraina sarà in grado di ripartire dopo la guerra ha portato alcuni esperti a suggerire progetti specifici per raggiungere gli obiettivi prebellici dell'accordo di Parigi sul clima ovvero ridurre le emissioni di CO2 del 65% entro il 2030.

Ospedali, alcune delle infrastrutture più importanti

Alcune Ong locali e diverse associazioni ambientaliste — Greenpeace, Eco Action, Eco Club e Victory of Ukraine — hanno sottolineato che l'ospedale può essere ricostruito rapidamente per soddisfare le esigenze della popolazione locale, resistente ad attacchi futuri e con una rete di energia pulita che riduce i costi di consumo.

“È molto difficile per le persone ricevere aiuto medico altrove nella zona perché molti ospedali sono stati danneggiati. Queste strutture mediche sono una delle infrastrutture più importanti che devono essere ricostruite già ora mentre le persone stanno tornando, come nel caso di Horenka", ha fatto notare a Euronews Denys Tsutsaiev, attivista di Greenpeace CEE.

Una casa distrutta ad Horenka Greenpeace

"Ricostruire velocemente potrebbe significare non utilizzare la migliore tecnologia, e che non si possono eseguire tutte le analisi e gli accertamenti migliori per i bisogni della popolazione della regione."

I lavori sul campo sono iniziati lo scorso autunno mentre il conflitto diventava sempre più cruento e la Russia bombardava senza sosta il paese. "Molto spesso si sono verificate interruzioni di corrente. Abbiamo deciso che installando il sistema di energia solare questo ospedale potrebbe continuare a funzionare senza interruzioni per tutto il tempo", ha sottolineato Tsutsaiev.

I continui attacchi hanno, tuttavia, rallentato i lavori di ricostruzione ma alla fine nell'edificio sono state installate le infrastrutture per l'energia pulita, come una pompa di calore, che preleva il calore dal terreno o dall'aria attorno all’edificio e lo aumenta a una temperatura che mantiene caldo l'ospedale all'interno.

E’ stato installato anche un sistema di energia solare ibrido che utilizza pannelli solari per produrre energia durante il giorno da utilizzare quando non c'è luce solare.

Questo ha contribuito a una riduzione dell'80% dei costi di riscaldamento e a minori emissioni di CO2, uno dei principali fattori che contribuiscono al cambiamento climatico, secondo Tsutsaiev. "Prima della guerra, ero molto attivo nelle battaglia per salvare l'ambiente", ha detto Sergiy Regeda, un volontario di Victory of Ukraine. "Ho guardato diversi documentari, imparando di più su questo argomento come sull'energia pulita. Ora possiamo vedere in prima persona come funziona, come possiamo effettivamente implementarlo nel nostro comune ".

La situazione negli altri comuni

Ogni giorno all'ospedale Horenka 50 e 60 pazienti effettuano visite da medici, ricevono vaccini, si sottopongono a controlli ed esami ginecologici. E’ stata allestita una postazione in una stanza separata dove “Medici senza frontiere” aiuta i sopravvissuti a riprendersi dalle ferite e dai traumi subiti.

Con la sua rete di energia pulita, l'ospedale è preparato anche per eventuali attacchi futuri. Il sistema di energia solare "copre praticamente il 100 percento del fabbisogno dell'ospedale durante il giorno, e se c'è un'interruzione di corrente durante la notte, c'è una batteria che può praticamente mantenere la luce fino a notte fonda, quindi l'infrastruttura critica dell'ospedale funziona ancora, come i frigoriferi e le luci di emergenza", ha fatto notare Tsutsaiev.

Tuttavia, l'utilizzo di energia pulita ha vantaggi ma anche svantaggi come il potenziale guasto delle apparecchiature e la difficoltà di reperire pezzi per le sostituzioni se necessario.

Greenpeace CEE ha insegnato al personale dell'ospedale come affrontare qualsiasi emergenza, incluso monitorare la centrale solare, affrontando i problemi man mano che si verificano.Ora, l'ONG spera di replicare i risultati ottenuti in altre zone dell'Ucraina. "Stiamo promuovendo attivamente l'esempio dell'ospedale in altri comuni in modo che possano includere tali idee nel loro piano di ricostruzione e replicare anche questo progetto".

Un aspetto concordato sia da Greenpeace che da Victory for Ukraine è che ricostruire velocemente l'Ucraina non è un'opzione sostenibile, sia per l'ambiente che per le generazioni future che vivranno in un'Ucraina libera.

"Se parliamo di ricostruire industrie, imprese, infrastrutture sociali, la cosa più importante è che il ripristino deve essere fornito secondo standard mondiali nuovi, moderni, economici, ed efficienti dal punto di vista energetico ed ecologici", ha concluso Regeda. “Sono sicuro che i nostri piani avranno successo. Dopo la vittoria dell’Ucraina, tutte le persone torneranno nelle loro case e coloro che le hanno perse ne avranno di nuove, anche migliori".