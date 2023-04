Continua la corsa contro il tempo dei vigili del fuoco che cercano di trovare i sopravvissuti dopo il crollo di un edificio nel centro di Marsiglia, nel sud della Francia. Finora sono stati recuperati sei copri, ma ci sono altre due persone che risultano disperse.

Evacuati gli edifici nelle vicinanze in attesa di controlli

"Stiamo continuando a sgomberare le macerie nella speranza di trovare le vittime. Rimaniamo fiduciosi e continuiamo il nostro lavoro", ha spiegato uno dei pompieri presenti sul posto.

Intanto, i residenti degli edifici adiacenti a quello crollato nella rue de Tivoli hanno dovuto lasciare le loro abitazioni e devono attendere che gli esperti valutino le condizioni di sicurezza delle loro case.

Organizzata una veglia di preghiera a Marsiglia

"All'inizio ci hanno detto di prendere quanto necessario per un giorno. Avevamo avuto cinque minuti di tempo per farlo. Quindi siamo tornati perché non si sa per quanto tempo dovremo rimanere via. Occorre aspettare che vengano effettuate le verifiche".

Lunedì sera si è tenuta una veglia di preghiera in una chiesa situata nelle vicinanze. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il crollo dell'edificio, anche se è stata ipotizzata una fuga di gas.