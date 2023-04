Centinaia di donne e ragazze ungheresi anche quest'anno hanno partecipato un rito davvero bizzarro. Nel villaggio di Hollókő danzatori in abiti folkloristici hanno gettato secchiate d'acqua sulle donne presenti secondo l'antica tradizione della fertilità celebrata il lunedi in albis.

Migliaia i turisti accorsi al villaggio a nord-est dell'Ungheria per assistere al rito che affonda le sue radici in epoca pre-cristiana. La tradizione pasquale ungherese di aspergere le donne con l'acqua risale a secoli fa e nel corso degli anni è stata arricchita con nuove usanze. In passato, la tradizione prevedeva che venissero bagnate solo le ragazze in età da matrimonio come augurio di fertilità.

János Szabó, consulente artistico di un gruppo di danza folkloristica locale sostiene che la tradizione sia un "un simbolo di purificazione, un rinnovamento primaverile".

"Le ragazze sono le custodi e le protettrici della famiglia, portano la famiglia attraverso i secoli, per questo dobbiamo purificarle", ha aggiunto.

Sebbene il rito possa sembrare anacronistico e, a tratti, rievoca immagini crude simili a violenza sessuale, al giorno d'oggi è del tutto consensuale.

Donna ungherese in abiti tradizionali durante il rito pasquale della fertilità

Donna prende parte al rito pasquale della fertilità ad Holloko

Uomini in abiti tradizionali gettano acqua su donna durante il rito pasquale della fertilità

Nonostante la religione cristiana sia diffusa in tutto il mondo, la tradizione dell'innaffiatura pasquale è per lo più limitata all'Europa centrale.

Hollókő, il villaggio che ospita la tradizione dell'innaffiatura, è Patrimonio dell'Umanità dal 1987. Costruito nel XVII-XVIII secolo, è stato il primo al mondo a ricevere questo status grazie alla conservazione unica della forma tradizionale dell'insediamento, dell'architettura tradizionale e della vita del villaggio.