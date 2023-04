Pasqua, caccia alle uova sui fondali marini: le tradizioni divertenti

Le uova di Pasqua? Sode e colorate, si trovano sui fondali marini in Florida. Dove un istruttore subacqueo le ha sistemate, tra i coralli e i pesci, in occasine di una festa speciale, buffa, divertente. Da 20 anni Spencer Slate organizza questa iniziativa: indossa un costume da coniglio, la maschera e propone la caccia alle uova di Pasqua, per l'appunto sott'acqua, dedicata agli amanti dello snorkelling e delle immersioni. La sua è una delle trovate più originali: in Inghilterra, la ricerca avviene nei parchi e nei giardini e vanno sempre consegnate a personaggi mascherati in cambio di una sorpresa.

Alla Casa Bianca le uova si fanno invece scivolare sull'erba, il più a lungo possibile, senza romperle; in Germania servono ad adornare gli alberi, simbolo del rinnovamento della vita con il fiorire della primavera. Dipinte in Polonia e chiamate "pisanki", qui sono veri e propri capolavori dell'arte, come in Romania: decorate e non mangiate, oltre 3000 sono anche esposte in un museo. In Italia, per l'esattezza a Ischia, si tingono di rosso con la radice della robbia, una pianta tipica dell'isola.

Ancora: in Argentina l'opera è spettacolare e golosa, arriva fino a 10 metri di altezza. Coriandoli e carta velina rendono più allegra la tradizione messicana, in Svizzera tra sculture di cioccolato si pratica una strana sfida casalinga: bisogna rompere le uova sode dei familiari-avversari, usando solo la punta della propria. E la frittata è fatta in Francia, con gigantesche omelette.