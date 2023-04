Il Papa a San Pietro: "La Pasqua per reagire a male e guerre"

Di Euronews

La Pasqua ci spinga ad andare avanti e a non restare impotenti di fronte a male, guerre e corruzione. Di nuovo in pubblico dopo aver mancato la via Crucis, Papa Francesco rivolge agli ottomila fedeli presenti nella Basilica di San Pietro un messaggio di speranza. "Come Cristo che risorgendo ha cambiato il corso della storia", il suo appello alla messa della notte di Pasqua, si guardi quindi al futuro con fiducia. Una fiducia cruciale, per spazzare i "venti gelidi della guerra", che soffiano in questo momento.