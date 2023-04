Prende fuoco il grande mercato di Bongo bazar a Dacca

Di Euronews

C'è voluto il lavoro di 600 vigili del fuoco e di uomini dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica per estinguere l'incendio di grandi dimensioni divampato nel più grande mercato di abbigliamento e materiali tessili di Bongo Bazar, a Dakka, la capitale del Bangladesh.

Nessuna vittima tra gli avventori, ma molte sono le persone intossicate dal fumo. Le fiamme hanno invaso una porzione della città vecchia e tre aree commerciali sono andate completamente divorate dalla rapidità con cui il rogo si è propagato.

Bongo Bazar è uno dei mercati principali della capitale dove i vestiti prodotti per i grandi marchi occidentali nelle fabbriche del Paese e scartati al controllo qualità vengono venduti a buon mercato.

La vastità dell'incendio non è stata solo causata dalla mancanza di una tempestiva segnalazione al momento in cui erano facilmente controllabili. Sebbene siano stati fatti progressi negli ultimi anni, gli incendi si verificano spesso in luoghi commerciali e nelle industrie a causa dell'assenza di dispositivi di sicurezza antincendio adeguati.

A luglio 2021 un incendio in una fabbrica alimentare di Hashem Food and Beverage nella città di Rupganj causava 52 morti e 30 feriti. Una delle più grandi tragedie degli ultimi anni si è registrata proprio in una fabbrica di vestiti. Il rogo aveva portato alla morte 124 persone.