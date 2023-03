Emmanuel Macron spiega a reti unificate la sua riforma

Davanti alle proteste di piazza di una parte dei francesi, il presidente Macron ha voluto giustificare la riforma delle pensioni che innalza l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Emmanuel Macron ha usato la fiducia per far passare la misura in parlamento quando sembrava che potesse perdere il voto. Nella sua prima intervista, ha affermato che la riforma era una necessità economica.

Così Macron: "Pensate che si possa continuare con le stesse regole? Abbiamo un sistema a ripartizione in cui il lavoro finanzia le pensioni. Quindi sì, non ci sono 36 soluzioni se vogliamo che il sistema sia equilibrato, e non lo è più. Più aspettiamo, più si deteriorerà. Quindi questa riforma è necessaria. Non voglio farlo, ma è necessario".

Macron ha condannato coloro che usano la violenza nelle proteste a livello nazionale, ma ha affermato che le manifestazioni pacifiche guidate dai sindacati sono legittime.

Continua il presidente: "Bisogna trovare una strada, bisogna tornare a sederci attorno a un tavolo. (...) Non tollereremo alcun eccesso. Faremo in modo che sia possibile una vita normale di fronte a coloro che bloccano l'attività. Ma naturalmente dobbiamo anche noi dirigenti, ascoltare la legittima rabbia che è stata espressa durante queste contestazioni".

Prima dell'intervista ci sono state alcune proteste nel paese. I lavoratori portuali hanno bloccato il porto di Brest, sulla costa atlantica mentre a Nizza i manifestanti hanno bloccato una linea ferroviaria con l'effigie del Presidente. Il disegno di legge può diventare legge solo dopo essere stato riesaminato dal Consiglio costituzionale francese nelle prossime settimane. Macron vuole che entri in vigore entro la fine dell'anno.