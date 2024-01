Il presidente Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni del governo

La prima ministra francese Élisabeth Borne ha rassegnato le dimissioni del suo governo al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate.

Ad annunciarlo l'ufficio del presidente. Lo stesso Macron ha dato la notizia su X, precedentemente noto come Twitter. "Cara Élisabeth Borne, il tuo lavoro al servizio della nostra Nazione è stato ogni giorno esemplare. Hai messo in atto il nostro progetto con il coraggio, l'impegno e la determinazione delle donne di Stato. Grazie con tutto il cuore", ha scritto il presidente allegando una foto in compagnia dell'ormai ex prima ministra.

Nella lettera di dimissioni consegnata a Macron e visionata dai media francesi, Borne ha sottolineato quanto l'ha "appassionata questa missione", e di aver preso atto del "desiderio" del Capo di Stato di "nominare un nuovo primo ministro", lasciando intendere di non aver scelto di dimettersi.

Le dimissioni di Borne fanno seguito alle recenti tensioni politiche causate dalla controversa legge che inasprisce le politiche sull'immigrazione, prima respinta dall'Assemblea e poi approvata con il sostegno della destra e dell'estrema destra. L'approvazione ha spaccato la maggioranza e il ministro della Sanità Aurélien Rousseau si è dimesso.

Borne era stata nominata nel maggio 2022 dopo la rielezione di Macron per un secondo mandato. Nel comunicato stampa dell'Eliseo si legge che il governo sbrigherà gli affari correnti fino alla nomina di un nuovo esecutivo. L'attuale ministro dell'Istruzione Gabriel Attal è in pole position per sostituirla, secondo diverse fonti.