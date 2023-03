Alla fine dopo giorni di proteste, scontri e arresti, il partito al governo Sogno Georgiano e altri partiti della maggioranza parlamentare della Georgia, hanno deciso di ritirare il disegno di legge sulla trasparenza dell'influenza straniera. Una norma che aveva scatenato proteste di massa. La mossa è stata avanzata non senza rimarcare la bontà delle intenzioni dei legislatori vittime di una falsa propaganda secondo un comunicato che spiega la decisione:

"Vediamo che il disegno di legge adottato ha causato polemiche nella società. Una macchina delle bugie è riuscita a presentare il disegno di legge in una luce negativa e a fuorviare una certa parte della popolazione. Al disegno di legge è stata allegata una falsa etichetta di "legge russa" e la sua adozione in prima lettura è stata presentata agli occhi di una parte dell'opinione pubblica come un allontanamento dal corso europeo", così un comunicato congiunto delle parti.

La rabbia davanti al Parlamento

La rabbia era scoppiata giorni fa davanti alla sede del Parlamento dopo che i deputati avevano approvato la prima lettura di una proposta di legge, che richiedeva alle organizzazioni dei media che ricevono oltre il 20% dei loro finanziamenti da fonti estere di registrarsi come agenti stranieri.

La legge era simile a quella in vigore dal 2012 in Russia, utilizzata per mettere a tacere tutte le voci critiche nei confronti del governo di Mosca. Per gli oppositori, la Presidente della Georgia, media e cittadini, la paura era una svolta verso un autoritarismo dannoso per la possibilità del paese di aderire all’Unione europea.

La presidente della Georgia, Salome Zurabishvili, aveva dichiarato che avrebbe posto il veto al disegno di legge ma i parlamentari avevano comunque l'opportunità di annullarlo proseguendo sulla strada intrapresa e affermando che la normativa è necessaria per la trasparenza del lavoro delle entità finanziate da rappresentanti di stati stranieri.

Una legge criticata dall’Ue

L'alto rappresentante dell'UE Josep Borrell aveva affermato che l'adozione di un tale disegno di legge ostacolerebbe l'integrazione europea della Georgia.

La proposta di adottare anche in Georgia una legge sugli ‘agenti stranieri’ era stata presentata dal partito filogovernativo Potere del Popolo, incontrando le proteste di organizzazioni non governative e media.

La presidente della Georgia, Zurabishvili, come riporta Ukrainska Pravda – aveva dichiarato che “La Georgia vede il suo futuro in Europa e non permetterà a nessuno di privarla di questo futuro”, precisando che il suo paese non ha bisogno del disegno di legge sugli “agenti stranieri”.