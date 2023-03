Almeno dieci persone sono state uccise, tra cui nove agenti di polizia, e altre 13 sono rimaste ferite lunedì quando un kamikaze si è fatto esplodere vicino a un furgone della polizia nella travagliata provincia meridionale pakistana del Balochistan.

Sempre più azioni contro le forze di polizia

Secondo le informazioni iniziali, l'attentatore che si è fatto esplodere suicida vicino alla camionetta della polizia , era a bordo di una motocicletta. L'esplosione si è verificata sul ponte di Kambri nell'area che confina con i distretti di Sibi e Kachhi , nel meridione del Balochistan. Le vittime sono state portate in un ospedale del circondario.

Nessuna rivendicazione

Al momento, nessun gruppo o organizzazione insurrezionale ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, che avviene nel pieno dell'aumento delle attività terroristiche contro le forze di sicurezza pakistane da parte di diversi gruppi. Il Baluchistan si dibatte da tempo con eventi insurrezionali di bassa intensità alla cui origine si colloca l'Esercito di liberazione del Baluchistan insieme ad altri piccoli gruppi separatisti che chiedevano l'indipendenza dal governo centrale di Islamabad.

Peraltro nei giorni scorsi la polizia pachistana ha tentato di arrestare l'ex primo ministro Imran Khan nella sua residenza di Lahore per via di presunti acquisti e vendite illegali di doni ricevuti da dignitari stranieri quando era in carica alla guida del Paese. Khan però non era presente nell'abitazione.