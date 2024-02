Gli attacchi sono avvenuti in due diversi distretti del Belucistan, una provincia ricca di gas al confine con l'Afghanistan e l'Iran dove sono attivi i Talebani pakistan, i gruppi separatisti e altri militanti. Gli attentati non sono stati ancora rivendicati

A un giorno dalle elezioni parlamentari pakistane, una serie di attentati contro due uffici elettorali hanno ucciso almeno 24 persone e ne hanno ferite più di due dozzine nel sud-ovest del Pakistan.

Il primo attacco è avvenuto mercoledì a Pashin, un distretto della provincia del Belucistan. Un'esplosione ha ucciso 14 persone davanti all'ufficio del partito di un candidato indipendente locale. i funzionari locali hanno dichiarato che alcuni dei feriti trasportati in ospedale sono in condizioni critiche.

Poco dopo una seconda esplosione ha causato dieci morti davanti all'ufficio elettorale del partito Jamiat ulema islam del politico Fazlur Rehman, nella città di Qilla Saifullah, a 150 chilometri dal luogo del primo attentato, sempre in Belucistan.

La responsabilità degli attacchi non è stata ancora rivendicata. La polizia sta cercando di determinare la causa dell'esplosione a Pishin, mentre i dettagli del secondo attacco stanno ancora emergendo.

La minaccia dei gruppi militanti nel Belucistan

Gli attentati sono avvenuti nonostante il dispiegamento di decine di migliaia di forze di polizia e paramilitari in tutto il Pakistan per garantire la sicurezza durante le elezioni di giovedì, dopo una campagna elettorale segnata dalla violenza e dalle denunce di brogli elettorali e una generale impennata degli attacchi terroristici nel Paese.

La situazione è particolarmente tesa nel Belucistan, ricca provincia al confine con l'Afghanistan e l'Iran dove da anni i Talebani pakistani e altri gruppi militanti hanno una forte presenza che il governo centrale non riesce a contrastare.

Nell'ultima settimana si sono verificati incidenti violenti sia nella provincia del Beluchistan sia in quella del Khyber Pakhtunkhwa. Il 30 gennaio un gruppo separatista dell'Esercito di liberazione del Belucistan, che da decenni è lotta contro Islamabad per l'indipendenza della provincia, ha attaccato strutture di sicurezza nel distretto di Mach, uccidendo sei persone.

Il governo locale ha dichiarato che il voto si svolgerà come previsto. "State tranquilli, non permetteremo ai terroristi di minare o sabotare questo cruciale processo democratico", ha scritto il ministro dell'Informazione del Belucistan Jan Achakzai su X.