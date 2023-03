Dopo l’ennesimo attacco mortale da parte delle forze russe a Zaporizhzhia, che fatto diversi morti e feriti, Volodymyr Zelensky in una video chiamata con il presidente brasiliano Lula da Silva ha ottenuto il pieno appoggio del Brasile. Nel corso dei colloqui i due leader hanno discusso di "sforzi diplomatici per fermare l'aggressione di Mosca. Lula ha evidenziato il suo desiderio di guidare la proposta di un gruppo di paesi neutrali per mediare il dialogo per la pace.

Intanto mentre si contano i danni a Zaporizhzhia di quanto accaduto, Zelensky fa sapere che la Russia dovrà rispondere di tutto: "Il brutale attacco missilistico russo su Zaporizhzhia dovrà affrontare la nostra risposta militare. L'occupante sentirà inevitabilmente la nostra forza. La forza della giustizia in ogni senso della parola. Voglio ringraziare tutti i nostri soccorritori che hanno sin dalla notte precedente aiutato a sgomberare le macerie dell’edificio distrutto da un missile.”

Le forze russe intanto continuano a premere la loro offensiva nell’area di Bakhmut, non lontano da Kiev, mentre le forze ucraine cercano di respingere gli attacchi in corso vicino alla città orientale e alle aree vicine nella regione di Donetsk.

Secondo Roman Svitan, esperto militare e colonnello di riserva dell'esercito ucraino: "I russi ora sono schiacciati e semplicemente non possono avanzare da nessuna parte, provano a farlo nell'area di Bakhmut, un simbolo loro. Negli ultimi sei mesi hanno attirato l'attenzione, parlando della vittoria, di prontezza per ottenere il pieno controllo".

Kiev respinge attacchi a Bakhmut

Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno lanciato attacchi missilistici sulle città di Chasiv Yar, nella regione di Donetsk - a soli cinque chilometri a ovest di Bakhmut - e su Zaporizhzhia, ha sottolineato lo Stato Maggiore. “La minaccia di ulteriori attacchi missilistici rimane alta in tutta l’Ucraina”.

Inoltre, ci sono stati tentativi offensivi russi infruttuosi nelle direzioni Kupyansk e Lyman. Nelle direzioni di Zaporizhzhia e Kherson, le forze russe continuano “a cercare di creare le condizioni per un’offensiva” e hanno sparato con l’artiglieria in più di 40 aree di insediamento. L’Ucraina ha effettuato 13 attacchi nell’ultimo giorno, in aree in cui la Russia dispone di personale e attrezzature militari. Le unità missilistiche e di artiglieria hanno colpito un deposito di munizioni russo.

Il conflitto non si ferma. Nella giornata di giovedì, Kiev ha ordinato l’evacuazione obbligatoria dei residenti vulnerabili dalla città in prima linea di Kupiansk, nell’oblast di Kharkiv, e dai territori nordorientali adiacenti, mentre aumentano i timori che la Russia possa riconquistare la città chiave e snodo ferroviario. “L’evacuazione obbligatoria delle famiglie con bambini e dei residenti con mobilità ridotta è iniziata nella comunità di Kupiansk a causa del costante bombardamento del territorio della comunità da parte delle truppe russe”, ha affermato l’amministrazione militare della regione di Kharkiv.

A Borodyanka, nel frattempo sono stati sepolti tre corpi di civili dopo la loro riesumazione. Il capo della polizia regionale ha fatto sapere di aver trovato quasi 1.400 cadaveri. La zona è una di quelle dove sono state trovate fosse comuni come a Bucha e Irpin.