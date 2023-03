Almeno quattro persone sono state uccise durante la notte a seguito di un attacco a un edificio residenziale a Zaporizhzhia, in Ucraina. I soccorritori sono riusciti a estrarre una ventina di persone dalle macerie, e la ricerca di sopravvissuti è continuata fino all'alba.

Cinque persone disperse, tra loro un bambino

Fonti locali parlano di altre cinque persone che ancora risultano disperse, tra le quali anche un bambino.

Funzionari militari presenti a Zaporizhzhia hanno affermato che lo stabile sembra essere stato colpito da un missile S-300. Dall'inizio della guerra la Russia ha lanciato molteplici attacchi missilistici e di artiglieria contro obiettivi civili, inclusi edifici residenziali.

Zelensky: "Un atto di terrorismo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito in un posto pubblicato su Telegram l'attacco notturno dell'esercito russo a Zaporizhzhia come un "atto di terrorismo". "La Russia - ha aggiunto - vuole trasformare ogni giorno in un giorno di terrore per il popolo ucraino. Ma il male non prevarrà nella nostra terra. Cacceremo gli occupanti, che dovranno rispondere di tutto.