I corpi vengono recuperati in mare con il passare delle ore sia al largo sia spiagge del Crotonese. Gli ufficiali della Guardia Costiera italiana hanno recuperato finora i corpi di quasi 60 migranti, tra cui molte donne e bambini, perfino due gemellini di pochi anni e un bimbo di alcuni mesi.Il bilancio è destinato a salire visto il numero imprecisato di dispersi. Si temono oltre 100 vittime. Sul barcone, stipati e ammassati, c’erano almeno 150 persone in tutto.

Secondo gli ultimi dati sono almeno 80 i migranti salvati, 21 sono stati trasferite in ospedale e uno di loro è in gravi condizioni. Gli altri sono stati trasferiti al Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto.

Al largo della costa calabrese, a Steccato di Cutro, le operazioni di ricerca proseguono senza sosta dopo che un barcone partito dalla Turchia si è spezzato a causa del mare mosso.

Fermato un presunto scafista

Ora le indagini sono volte a identificare i quattro presunti trafficanti di essere umani. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri di Crotone, guidati dal colonnello Raffaele Giovinazzo, su un uomo sospettato di essere uno degli scafisti dell'imbarcazione, che è stato sottoposto a fermo dai carabinieri e dalla guardia di finanza. Si tratta di un cittadino turco la cui posizione è ora al vaglio della magistratura.

Secondo Gaetano Lombardo, tenente della Guardia di Finanza: “Nel corso delle operazioni, insieme ad una pattuglia dei Carabinieri, è stato individuato anche un presunto contrabbandiere mentre sono in corso le indagini per accertare la responsabilità di altri tre presunti trafficanti, tutti di nazionalità turca, attualmente latitanti.”

Mattarella: Ue governi il fenomeno migratorio

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’esprimere il dolore per il naufragio davanti alle coste crotonesi, ha sollecitato “un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti; guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico”. È altrettanto indispensabile – ha aggiunto - che l’Ue assuma finalmente in concreto la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie.”

Il ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi, in visita sul luogo della tragedia, ha dichiarato che il barcone non doveva salpare in quelle condizioni sottolineando che il governo lavorerà per arginare il flusso di migranti sulle coste italiane.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso "profondo dolore" per quanto accaduto puntando il dito contro gli scafisti, sottolineando che "si commenta da sé l'azione di chi specula su questi morti, dopo aver esaltato l'illusione di un'immigrazione senza regole". Il governo, aggiunge, "è impegnato a impedire le partenze e con esse il consumarsi di queste tragedie, e continuerà a farlo, anzitutto esigendo il massimo della collaborazione agli Stati di partenza e di provenienza".

Intanto la gente del posto dice di aver avuto molti sbarchi in passato ma mai una tragedia come questa. Dal 2014 più di 20.000 persone sono morte o sono scomparse in mare nel Mediterraneo centrale.