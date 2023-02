A capo chino malmenati e senza vestiti, circa duemila detenuti sono stati trasferiti in quello che è il più grande carcere delle americhe. Siamo a El Salvador, la nuova struttura carcerar è a Tecoluca, 74 km a sudest della capitale, si chiama centro di confinamento dei terroristi. Quest'ultimi sarebbero i membri delle gang che soffocano la sicurezza del Paese. Dal marzo dell'anno scorso, quando 87 persone vennero uccise in 3 giorni in scontri tra bande, un enorme repulisti è stato attuato con circa 64mila arresti.

Il presidente salvadoregno Nayib Bukele si vanta dei numeri tra questi quello degli omicidi che sarebbe crollato. Si appunta sul petto, con estrema popolarità, la costruzione del nuovo carcere nonostante le obiezioni sul trattamento dei detenuti sollevate dagli attivisti dei diritti umani.